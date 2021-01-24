Нарушения есть. Госинспекция рассказала о барнаульской новостройке с "качающейся" стеной

Государственная инспекция Алтайского края контролирует строительство дома, у которого "качается" наружная стена. Об этом сообщил руководитель ведомства Олег Веремеинко на пресс-конференции 22 января. По его словам, инспекторы уже два раза были на объекте с проверками.

В январе 2021 года в Сети появилось видео, на котором один из барнаульцев показывает строительство дома на ул. Крупской, 118 (застройщик ИСК "Авангард"). Он обвиняет прорабов в нарушении технологий, указывает на щели в угловой кирпичной кладке и непрочную армирующую сетку, удерживающую кирпичи.

"То есть эта стена держится только на веревке капроновой", – предполагает автор видео.

Как отметил руководитель строительной инспекции Олег Веремеинко, объект находится под надзором.

"В ходе проверки, проведенной в сентябре-октябре 2020 года, выявлены нарушения при строительстве. В том числе – отклонения требований проектной документации по устройству наружных стен. Для устранения нарушений выдано предписание, виновные привлечены к административной ответственности", – говорит чиновник.

По его словам, в середине января застройщик подал в инспекцию извещение, в котором заявил, что устранил нарушения. 25 и 26 января сотрудники ведомства проверят, так ли это на самом деле.

"Если нарушения не устранены, будет выдано новое предписание и применены меры административного характера. Ситуация на контроле. Мы не допустим, чтобы дом строился не в соответствии с проектной документацией, прошедшей экспертизу", – отмечает Веремеинко.