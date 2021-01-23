МИД РФ потребовал от дипломатов из США объяснений "дорожной карты" акций протеста

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что представителям посольства США придется объясниться после публикации информации о местах, где и когда намечаются несанкционированные мероприятия.

Как пишет РИА Новости, Захарова напомнила, что накануне посольство США в Москве "опубликовало маршруты протестов в городах России и вбросило информацию о походе на Кремль".

"Можно представить, что началось бы, если посольство России в Вашингтоне опубликовало бы карту протестных маршрутов с указанием конечной точки, например, в Капитолии. Подобное ориентирование на местности закончилось бы глобальной истерией американских политиков", – сказала представитель ведомства.

Напомним, что 23 января в России прошли несанкционированные акции в поддержку Алексея Навального. По разным оценкам, в Москве собрались от 4 тысяч человек (данные ГУ МВД) до 40 тысяч (данные Reuters). В столице и Санкт-Петербурге идут столкновения с силовиками – протестующие кидаются снежками, бутылками и файерами, а также прорывают оцепления.