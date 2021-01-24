Снег и мороз до -33. О погоде в Алтайском крае 24 января

Снег и понижение температуры ожидается в Алтайском крае 24 января. По прогнозам синоптиков местами столбики термометров опустятся до -33° С, а на большей территории региона ожидается снег.

Согласно данным краевого Гидрометцентра, температура составит -18...23° С, местами -28...33° С, в предгорьях -12...17° С. Местами снег. На дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

В Барнауле 24 января столбики термометров покажут -18...20° С, временами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.