Детскую игровую комнату открыли в больнице Белокурихи

В городской больнице Белокурихи открыли игровую комнату для детей возрастом от года до 17 лет. Как сообщает пресс-служба Минздрава Алтайского края, помещение появилось в рамках проекта "Жизнь одна!".

В комнате провели отопление, покрасили стены и оформили их дизайнерской росписью. А также закупили необходимое оборудование и игрушки.

"В этой игровой комнате давно не было ремонта, и, конечно, мы рады, что нам помогли... Ремонт радует глаз и эти игрушки, которыми будут пользоваться ребятишки, вызывают только положительные эмоции. Как говорят, дома и стены лечат. Теперь и нас стены тоже будут лечить", – отметил главврач больницы Андрей Колесов.

Ранее amic.ru писал, что в 2021 году в Павловском и Тальменском районах появятся физкультурно-оздоровительные комплексы.