33-градусный мороз ударит по Алтайскому краю 25 января

Новая рабочая неделя в Алтайском крае начнется с сильного мороза, следует из прогноза регионального Гидрометцентра на 25 января.

По данным синоптиков, в крае столбики термометров днем покажут от -28 до -33 градусов. При этом по юго-западу местами будет теплее – от -20 до -25 градусов. Преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег. Утром местами изморозь и туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 2-7 м/с, по западу местами усиление до 12 м/с.

В Барнауле температура воздуха составит от -29 до -31 градуса. Как и в целом по региону, преимущественно без осадков, утром ожидается изморозь, также будет гололедица. Скорость ветра не превысит 7 м/с.