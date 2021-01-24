В России запретили размещать вышки сотовой связи на школах

Замруководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты потребителей и благополучия человека Ирина Брагина ответила на вопрос "Российской газеты" о законности вышек сотовой связи на крышах образовательных учреждений.

"Есть положение в новых санитарных правилах о том, что размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории образовательных организаций не допускается, – подчеркнула Брагина. – Wi-Fi допускается размещать в школе при соблюдении требований безопасности".

Ранее amic.ru писал, что в 2018 году родители барнаульской гимназии № 40 выступили против установки базовой станции сотовой связи на крыше учебного заведения, опасаясь негативного воздействия электромагнитного излучения. Они создали петицию с требованием законодательно запретить установку данного оборудования на детских учреждениях и рядом с ними.

В результате признали, что базовая станция на крыше барнаульской гимназии №–40 установлена с нарушениями законодательства. Вышку в результате демонтировали.