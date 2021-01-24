Россиянки победили на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

Женская сборная России по биатлону 24 января одержала победу на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Об этом сообщает Союз биатлонистов РФ.

В составе победительниц выступили Татьяна Акимова, Ульяна Кайшева, Светлана Миронова и Евгения Павлова.

Российская национальная команда смогла преодолеть дистанцию за один час 7 минут 32,4 секунды.

Второе место заняли немецкие спортсменки. Они отстали от россиянок на 11 секунд. Последняя ступень пьедестала досталась француженкам.

Ранее amic.ru писал, что сборная России по биатлону 10 января завоевала золото в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Оберхофе, Германия. В состав команды вошли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов.