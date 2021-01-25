В понедельник, 25 января, в России отмечают Татьянин день. Другое название праздника – День российского студенчества. Amic.ru вспомнил, какие вузы закончили известные алтайские vip-персоны: губернатор, депутаты Госдумы и АКЗС, глава Барнаула и т.д.

Кстати, в списке нет таких "монстров" как МГИМО и МГУ. Большинство получили высшее образование в тех регионах, где родились и выросли. А вот специальности будущие политики выбирали самые разные: от юриста и ученого-агронома до историка и экономиста. Есть среди них и обладатели ученых степеней. Так, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев – кандидат медицинских наук, а сенатор от региона Александр Карлин – доктор юридических наук.

Пожалуй, каждый второй получил два и более высших образования. Так что если хотите чего-то добиться в жизни – учитесь, господа.

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