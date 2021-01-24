Алтайские ученые запатентовали новый рецепт кваса

Ученые АлтГТУ запатентовали новый способ производства кваса, сообщает пресс-служба Минэкономразвития Алтайского края.
Разработанный алтайскими исследователями рецепт предусматривает использование концентрата экстракта корнеплодов топинамбура в качестве альтернативы сахару.
"С помощью данной разработки обычный квас улучшит адаптационные возможности организма человека, – уточнили в пресс-службе ведомства. – Напиток не только станет полезней, но и будет дольше храниться".
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