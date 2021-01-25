Без роста и провала. Госинспекция оценила объемы жилищного строительства в 2020 году

Количество проданных новостроек в Барнауле, несмотря на ажиотажный спрос, в 2020 году было чуть больше, чем в 2019-м. Об этом заявил руководитель ведомства Олег Веремеинко на пресс-конференции 22 января. По его словам, в этот период сдали 32 многоквартирных дома, более 7,5 тыс. дольщиков получили ключи от новых квартир. Еще почти 15 тыс. человек ждут завершения строительства ЖК.

"Количество заключенных договоров долевого участия (ДДУ) за третий квартал 2020 года увеличилось на 3% (7 370 договоров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (7 160). Из них с использованием механизма счетов эскроу заключено 2 300 договоров долевого участия. Количество действующих ДДУ выросло на 13%, достигнув 14 840", – отметил он.

Зато количество разрешений на строительство, полученных застройщиками и одобренных инспекций, резко сократилось. Если в 2019 году девелоперам выдано 82 разрешения на новые ЖК, то в 2020-м – 22. Эксперты ранее отмечали, что из-за резкого сокращения новых проектов в Барнауле может возникнуть дефицит квартир.

Проектное и повсеместное

В 2020 году в Алтайском крае, по данным Олега Веремеинко, началось строительство 28 многоквартирных домов, 26 из которых возводят по новым требованиям, то есть по проектному финансированию.

"В этих домах предусмотрено строительство более 6,5 тыс. квартир жилой площадью 335,8 тыс. квадратных метров. Общая проектная стоимость указанных объектов составила более 13,5 млрд рублей", – отметил руководитель ведомства.

Всего же в регионе, по информации на конец 2020 года, по проектному финансированию возводят 44 дома. В их появятся 9,9 тыс. квартир жилой площадью 485,6 тыс. "квадратов".

"Проектная стоимость строительства составляет 19,8 млрд рублей. Счета эскроу открыты в таких банках: Сбербанк России, ВТБ, "Открытие", "Банк Дом.РФ". Застройщикам открыты кредитные линии на 10,8 млрд рублей", – говорит Олег Веремеинко.

План перевыполнен

В 2020 году в Алтайском крае построили 670 тыс. квадратных метров жилья. Это на 1% меньше, чем в 2019 году. Правда, такую оценку Госинспекция может сделать лишь на основании выданных разрешений на ввод объектов в эксплуатацию.

"У нас нет глубокого провала и резких скачков в сдаче, увеличении строительства. В 2018 году надзор осуществляли в отношении 49 объектов жилищного назначения площадью 706 тыс. квадратных метров, в 2019 – 44 объекта площадью 677 тыс. квадратов, в 2020 – 41 объект площадью 670 тыс. квадратов. Если идет снижение, то оно не настолько большое", – отмечает Олег Веремеинко.

Зато рост зафиксирован в сфере индивидуального строительства. Однако точные цифры может предоставить только региональный Минстрой, который анализирует и отслеживает этот сегмент.

"Индивидуальное жилищное строительство под надзор инспекции не попадает, поэтому свод делает Минстрой. Насколько я владею информацией, план перевыполнен", – говорит чиновник.