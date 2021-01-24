Такой день. Гибель людей при пожаре и штраф за акцию протеста в Барнауле

Двое человек погибли при пожаре в частном доме в Камне-на-Оби. Сообщение о возгорании в одноэтажном доме № 10 по улице Ленина поступило в оперативные службы в 08:41. Во время тушения обнаружили тела двух мужчин 1960 и 1961 годов рождения.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных средств для стабилизации цен на хлебобулочные изделия. На компенсации производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы региону выделят более 357 млн рублей, а на компенсации части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий – свыше 27,3 млн рублей.

Житель Барнаула Даниил Мещеряков рассказал о штрафе за участие в несанкционированном митинге в поддержку задержанного борца с коррупцией Алексея Навального. За нарушение установленного порядка организации шествия или митинга барнаульца приговорили к 10 тысячам рублей штрафа.

Утром в квартире девятиэтажного жилого дома по улице Весенней в Барнауле произошел пожар. На момент прибытия спасателей на лестничных клетках с четвертого по девятый этажи было сильное задымление. Свыше 50 человек эвакуировались самостоятельно. Еще 24 человек, в том числе шестерых детей, на свежий воздух вывели пожарные.

Пассажирка легковушки получила серьезные травмы при столкновении с грузовиком, который резко развернуло на трассе Бийск – Белокуриха перед кольцом. По словам очевидца, у грузовика отказали тормоза. Он уточнил, что сильно пострадала женщина на заднем сиденье легкового автомобиля. У нее перелом ноги и травма головы.

Уроженка Барнаула Мария Мотузная жестко раскритиковала действия сотрудников штаба Навального в Санкт-Петербурге на несанкционированном митинге. Девушку, которая была среди участников акции протеста, огорчил тот факт, что штаб принял решение расходиться по домам, когда к месту действия приходили новые люди. Из-за этого она нецензурно обругала питерский штаб Навального, заявив, что готова "лично сказать это каждому в лицо".

Оперативный штаб Алтайского края по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил о 15 летальных исходах среди пациентов с COVID-19, зарегистрированных в регионе за минувшие сутки. Общее число умерших с начала эпидемии выросло до 1856.