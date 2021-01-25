Бык-гений родился на ферме в Алтайском крае

Курьинские фермеры обрели необычного помощника по хозяйству. Об очень смышленом быке рассказал портал "Алтайская нива".

"Наш Дэвид непростой бык, он у нас особенный. Вот, например, он может легко перекатить рулоны с сеном, чем оказывает помощь коллективу фермы", — рассказал управляющий хозяйством Алексей Мазуров.

Чтобы доказать свои слова, рабочие вывели быка из стойла и подвели к рулону с сеном. Дэвид уперся в него головой и начал толкать.

По словам управляющего, коров на ферме оплодотворяют искусственно, но некоторые из них таким способом не "покрываются". В этом случае фермерам также может помочь бык-гений.

Ранее amic.ru писал о том, что в Барнаульском зоопарке очередное пополнение – родила яванская макака Мася.