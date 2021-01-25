Россиян предупредили об опасности распространения информации о себе в интернете. Как рассказал руководитель Центра мониторинга и реагирования на инциденты компании "Инфосистемы Джет" Алексей Мальнев, собирать и продавать их может любой желающий.

В ходе беседы с агентством "Прайм" Мальнев заявил, что сейчас информация является товаром, на который есть спрос. При этом цели могут быть разные – от таргетированных продаж до мошенничества и кибератак. Кроме того, данные могут потребоваться в террористических и экстремистских схемах.

Мальнев посоветовал не публиковать вообще никакой информации о себе, чтобы сохранить максимальную приватность. Однако это противоречит современным трендам социализации и потому стоит сохранять некоторый баланс между безопасностью и открытостью обществу в цифровом пространстве, считает эксперт.