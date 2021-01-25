Депутат от Чечни пообещал участнику драки с ОМОНом в Москве решить проблемы с законом

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов обратился к чеченцу, который дрался с бойцами ОМОНа на митинге в Москве. Парламентарий пообещал помочь в решении вопроса с властями, если молодой человек немедленно сдастся.

"Ты сделал преступление, так как такие люди, как Навальный, поддерживающий однополые браки, нам не подходят и не подойдут как для мусульман и чеченцев. С твоим отцом мы поговорили, и если ты эту позицию не поддерживаешь, и если понимаешь, что такое мужество, ислам, то тогда любому из нас напиши или как-то свяжись с нами", – сказал депутат, добавив, что в "решении вопроса с властями" поможет Рамзан Кадыров.

Родители 20-летнего парня уже заявили, что он никак не связан с оппозиционной деятельностью и не ходит на протесты, а в этот день пребывал "в неадекватном состоянии".

Напомним, что митинги в поддержку Алексея Навального прошли в России 23 января. Крупные шествия состоялись в ряде городов, а местами не обошлось без столкновений с правоохранителями.