Депутат от Чечни пообещал участнику драки с ОМОНом в Москве решить проблемы с законом

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов обратился к чеченцу, который дрался с бойцами ОМОНа на митинге в Москве. Парламентарий пообещал помочь в решении вопроса с властями, если молодой человек немедленно сдастся.
"Ты сделал преступление, так как такие люди, как Навальный, поддерживающий однополые браки, нам не подходят и не подойдут как для мусульман и чеченцев. С твоим отцом мы поговорили, и если ты эту позицию не поддерживаешь, и если понимаешь, что такое мужество, ислам, то тогда любому из нас напиши или как-то свяжись с нами", – сказал депутат, добавив, что в "решении вопроса с властями" поможет Рамзан Кадыров.
Родители 20-летнего парня уже заявили, что он никак не связан с оппозиционной деятельностью и не ходит на протесты, а в этот день пребывал "в неадекватном состоянии".
Напомним, что митинги в поддержку Алексея Навального прошли в России 23 января. Крупные шествия состоялись в ряде городов, а местами не обошлось без столкновений с правоохранителями.
Комментарии
То есть во всеуслышание уже говорят,что закон побоку если что.Норм государство
Мелкоподленькая позиция либерастных СМИ, в том числе и АМИК. Депутат предложил чеченцу сделать выбор - он с народом или с майданутыми. И только если он с народом и раскаивается в содеянном - решать проблемы с законом. А в заголовке всё передёрнуто с учётом того, что большинство только заголовки и читает. Как в поговорке "ложечки нашлись, а осадочек остался". ПО заголовку получается, что депутат вроде как оправдывает мразёныша и даже обещает отмазать. Причём АМИК скопировал заголовок слово в слово из либерастных СМИ, а почему-то не из патриотических. Позиция?
Зерно в любом случае есть - с народом, а не с Навальным (я так понял АМИК).
Какай разница какие у него политические взгляды в светском, а не феодальном государстве
Он не связан с оппозиционной деятельностью,и оказался рядом с митингующими потому что в тот день тоже был в неадеквате.
11:02
- гость -
Мелкоподленькая позиция либерастных СМИ, в том числе и АМИК. Депутат предложил чеченцу сделать выбор - он с народом или с майданутыми. И только если он с народом и раскаивается в содеянном - решать проблемы с законом. А в заголовке всё передёрнуто с учётом того, что большинство только заголовки и читает.
Так это проблемы тех, кто читает только заголовки. На самом деле то всё конечно иначе - если он скажет, что с народом, то не понесёт уголовной ответственности за нападение на полицейского, так как за него порешают с законом.
Оппозиция в России продажная, куплена европейскими лобби и продвигает ИХ интересы.
Молодежь на стадии развития находится в спектре агрессии и протеста, чем активно пользуются западные стратеги , манипулируя молодыми во всех странах.
Сами виноваты, воспитывать молодежь надо патриотами, а не предателями.
Если эта свора вернет нас опять в разруху, нищету и разграбление кусать локти будете себе, на всех никогда бонусов не хватит.
11:22
Оппозиция в России продажная, куплена европейскими лобби и продвигает ИХ интересы.
Имена, пароли, явки?
он дрался с ОМОНом,какая разница за кого он..
Если это тот кто кулаками размахивал то ему трояк накрутят.
Всё в этой стране решается по понятиям, а не по закону.
Так шамсутдинову надо было сказать, что из за помутнения, он стрелял в Навального, глядишь, оправдали бы
Поди омоновец потом ещё и извинится
Либерастня читает так как ей выгодно)
Чеченцу предложили прийти и покаяться за свой поступок. И он придёт и покается, извинится перед сотрудником, оплатит лечение. Именно так можно будет уладить.
Чеченцы публично предупредили всех своих, чтобы они держались подальше от Овального и оппиков, и уважали полицию.
12:06
- гость -
Чеченцу предложили прийти и покаяться за свой поступок.
Не припомню такой правовой процедуры в законодательстве РФ. Но если она есть, то почему бы не выпустить всех и предложить им покаяться и оплатить лечение?
Комута надо "арабские" деньги отрабатывать
Дедсад какой-то.Он напал на представителя власти.Кого волнует в себе он был или в дяде??Руки распускал-будь любезен нести ответственность.