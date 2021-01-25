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Депутат от Чечни пообещал участнику драки с ОМОНом в Москве решить проблемы с законом

, ИА "Амител"
Но только если тот не поддерживает позицию протестующих
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Депутат Госдумы и советник главы Чечни Рамзана Кадырова Адам Делимханов обратился к чеченцу, который дрался с бойцами ОМОНа на митинге в Москве. Парламентарий пообещал помочь в решении вопроса с властями, если молодой человек немедленно сдастся. 

"Ты сделал преступление, так как такие люди, как Навальный, поддерживающий однополые браки, нам не подходят и не подойдут как для мусульман и чеченцев. С твоим отцом мы поговорили, и если ты эту позицию не поддерживаешь, и если понимаешь, что такое мужество, ислам, то тогда любому из нас напиши или как-то свяжись с нами", – сказал депутат, добавив, что в "решении вопроса с властями" поможет Рамзан Кадыров.

Родители 20-летнего парня уже заявили, что он никак не связан с оппозиционной деятельностью и не ходит на протесты, а в этот день пребывал "в неадекватном состоянии".

Напомним, что митинги в поддержку Алексея Навального прошли в России 23 января. Крупные шествия состоялись в ряде городов, а местами не обошлось без столкновений с правоохранителями. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

25.01.2021 10:33
- гость -

То есть во всеуслышание уже говорят,что закон побоку если что.Норм государство

25.01.2021 11:02
- гость -

Мелкоподленькая позиция либерастных СМИ, в том числе и АМИК. Депутат предложил чеченцу сделать выбор - он с народом или с майданутыми. И только если он с народом и раскаивается в содеянном - решать проблемы с законом. А в заголовке всё передёрнуто с учётом того, что большинство только заголовки и читает. Как в поговорке "ложечки нашлись, а осадочек остался". ПО заголовку получается, что депутат вроде как оправдывает мразёныша и даже обещает отмазать. Причём АМИК скопировал заголовок слово в слово из либерастных СМИ, а почему-то не из патриотических. Позиция?

25.01.2021 11:06
Doka

Зерно в любом случае есть - с народом, а не с Навальным (я так понял АМИК).

25.01.2021 11:11
- гость -

Какай разница какие у него политические взгляды в светском, а не феодальном государстве

25.01.2021 11:12
- гость -

Он не связан с оппозиционной деятельностью,и оказался рядом с митингующими потому что в тот день тоже был в неадеквате.

25.01.2021 11:15
- гость -

11:02
- гость -
Мелкоподленькая позиция либерастных СМИ, в том числе и АМИК. Депутат предложил чеченцу сделать выбор - он с народом или с майданутыми. И только если он с народом и раскаивается в содеянном - решать проблемы с законом. А в заголовке всё передёрнуто с учётом того, что большинство только заголовки и читает.

Так это проблемы тех, кто читает только заголовки. На самом деле то всё конечно иначе - если он скажет, что с народом, то не понесёт уголовной ответственности за нападение на полицейского, так как за него порешают с законом.

25.01.2021 11:22
- гость -

Оппозиция в России продажная, куплена европейскими лобби и продвигает ИХ интересы.
Молодежь на стадии развития находится в спектре агрессии и протеста, чем активно пользуются западные стратеги , манипулируя молодыми во всех странах.
Сами виноваты, воспитывать молодежь надо патриотами, а не предателями.
Если эта свора вернет нас опять в разруху, нищету и разграбление кусать локти будете себе, на всех никогда бонусов не хватит.

25.01.2021 11:26
- гость -

11:22
Оппозиция в России продажная, куплена европейскими лобби и продвигает ИХ интересы.

Имена, пароли, явки?

25.01.2021 11:27
Гость

он дрался с ОМОНом,какая разница за кого он..

25.01.2021 11:44
- гость -

Если это тот кто кулаками размахивал то ему трояк накрутят.

25.01.2021 11:46
ППКошмариков

Всё в этой стране решается по понятиям, а не по закону.

25.01.2021 11:57
- гость -

Так шамсутдинову надо было сказать, что из за помутнения, он стрелял в Навального, глядишь, оправдали бы

25.01.2021 11:58
- гость -

Поди омоновец потом ещё и извинится

25.01.2021 12:06
- гость -

Либерастня читает так как ей выгодно)
Чеченцу предложили прийти и покаяться за свой поступок. И он придёт и покается, извинится перед сотрудником, оплатит лечение. Именно так можно будет уладить.
Чеченцы публично предупредили всех своих, чтобы они держались подальше от Овального и оппиков, и уважали полицию.

25.01.2021 12:09
- гость -

12:06
- гость -
Чеченцу предложили прийти и покаяться за свой поступок.

Не припомню такой правовой процедуры в законодательстве РФ. Но если она есть, то почему бы не выпустить всех и предложить им покаяться и оплатить лечение?

25.01.2021 12:09
-гость-

Комута надо "арабские" деньги отрабатывать

25.01.2021 12:14
Гость

Дедсад какой-то.Он напал на представителя власти.Кого волнует в себе он был или в дяде??Руки распускал-будь любезен нести ответственность.

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