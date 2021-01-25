СМИ: Россию исключили из программы создания окололунной станции

Представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным собеседника агентства, такое решение было принято после многократных жалоб российской стороны о недостаточной роли в проекте.

Соглашение о совместной работе над окололунной станцией NASA и Роскосмос заключили в 2017 году. Позднее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в Gateway, так как стране отвели недостаточную роль. Сам проект он назвал "американоцентричным".

Ранее amic.ru писал о том, что Роскосмос и Первый канал собираются снять кино в космосе. Режиссером картины выступит Клим Шипенко, который снял фильмы "Холоп" и "Салют 7".