СМИ: Россию исключили из программы создания окололунной станции

Представителей России исключили из экспертной группы, которая занимается обсуждением перспектив создания окололунной станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.
По данным собеседника агентства, такое решение было принято после многократных жалоб российской стороны о недостаточной роли в проекте.
Соглашение о совместной работе над окололунной станцией NASA и Роскосмос заключили в 2017 году. Позднее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в Gateway, так как стране отвели недостаточную роль. Сам проект он назвал "американоцентричным".
Ранее amic.ru писал о том, что Роскосмос и Первый канал собираются снять кино в космосе. Режиссером картины выступит Клим Шипенко, который снял фильмы "Холоп" и "Салют 7".
Комментарии
Кроме Луны есть другие планеты. Какая разница что изучать.
Снять кино в космосе...
Это по-ходу апогей всей космической программы нашей страны.
Дальше будет закат, странно что не какой-нибудь очередной Армянин снимать собирается.
Болтология сплошная, ничего конкретного. Разговор о перспективах - гадание о погоде в четверг через пару веков.
Да времена такие, сегодня у нас задачи чисто земные - школы, садики\ясли и просто мотивация в экономике (дворцы и жилье вроде бы есть).
Свою окололунную станцию запросто можно создать, без американцев и кого-то еще, её стоимость соизмерима со стоимостью дворца Михаила Ивановича, не считая денег вкладываемых в яхты и дворцы других членов этой команды…