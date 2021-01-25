Потепление ожидается в Алтайском крае со среды, 27 января. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, температуры начнут существенно превышать климатическую норму.

Как передает РИА Новости, в Средней и Западной Сибири, в том числе и на Алтае, столбики термометров вырастут сразу на 20°С – до -6...-10 градусов днем. Значительное повышение температуры вызовет теплый воздух из Центральной Азии, который поступает с юго-запада через европейскую часть территории страны.

Как отметил Вильфанд, еще теплее будет в европейской части, где погода опережает климатические нормы почти на два месяца и вскоре там ожидается "мартовское" тепло.

Утром 25 января термометры в Барнауле показывали около -40 градусов, а в пригородных поселках температура воздуха и вовсе опускалась до -50°С.