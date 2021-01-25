43-летний актер Алексей Панин женился на 40-летней Еве Тарлакян. Об этом она рассказала в эфире программы "Звезды сошлись".

Будущие супруги познакомились почти год назад в кругу друзей. Тарлакян считает Панина открытым и харизматичным человеком.

С его 12-летней дочерью женщина уже познакомилась.

"С дочкой Алексея, Нюсей, я познакомилась где-то через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться", – призналась Тарлакян.

Ранее amic.ru писал о том, что Алексей Панин устроил скандал на похоронах народного артиста Михаила Кокшенова. Актер заявил, что Кокшенов – самый бездарный режиссер, с которым ему приходилось сотрудничать.