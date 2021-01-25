43-летний актер Алексей Панин женился на 40-летней Еве Тарлакян. Об этом она рассказала в эфире программы "Звезды сошлись".
Будущие супруги познакомились почти год назад в кругу друзей. Тарлакян считает Панина открытым и харизматичным человеком.
С его 12-летней дочерью женщина уже познакомилась.
"С дочкой Алексея, Нюсей, я познакомилась где-то через месяц наших отношений. Она очень похожа на папу характером, в нее просто невозможно не влюбиться", – призналась Тарлакян.
Ранее amic.ru писал о том, что Алексей Панин устроил скандал на похоронах народного артиста Михаила Кокшенова. Актер заявил, что Кокшенов – самый бездарный режиссер, с которым ему приходилось сотрудничать.
Комментарии
Прям диагноз можно смело выписывать..Харизматичность в связях с животными или в беганье по улицам в стиле ню..
А мог бы и на собаке женится как настоящий мужчина, после того что было.
25.01.2021 11:17
- гость -
А мог бы и на собаке женится как настоящий мужчина, после того что было
Жучкой и зовут, там можно, сразу стал уважаемым европейцем
11:20
Жучкой и зовут, там можно, сразу стал уважаемым европейцем
Как Соловьёв, Брилёв, Шувалов и пр. ? Или это другое?
Не обязательно на собачке, мог бы и на ноге
25.01.2021 11:24
- гость -
Из перечисленных только у Брилёва паспорт другого государства. И он - обычный гражданин, не чиновник, у него нет запрета. Но живёт он здесь.
А вот Чичваркин, Илларионов, Ходорковский, Каспаров - вот эти точно любители Запада, и живут там же)
11:54
Иметь недвижимость в загнивающей гейропе и не считаться гейропейцем, ну знаете ли.