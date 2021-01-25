Сенатор Алексей Пушков заявил, что Россия не должна пытаться понравиться Западу

Член Совета Федерации Алексей Пушков призвал перестать обращать внимание на мнение западных деятелей о России. По его словам, это пережиток конца 90-х, когда главной целью стало желание понравиться Европе и США.

"У нас, в России, слишком много внимания уделяют тому, что о нас пишут и говорят на Западе. Это пережиток конца 1980-1990-х, когда главной целью стало одно – понравиться США и Западу. Но этот пережиток пора оставить в прошлом", – написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что со стороны западные государства выглядят как "судьи" и "они выносят оценки", а российская сторона постоянно выступает "подсудимой", которая пытается "оправдаться". Пушков добавил, что Россия имеет право на собственные критерии и оценки своих действий.