Новый Volkswagen Teramont. Скоро в России!

Volkswagen Teramont – самая большая модель в линейке марки, построенная на модульной платформе MQB. Несмотря на немалые габариты, у автомобиля отличная динамика и управляемость.

Модель предлагается с двумя бензиновыми двигателями на выбор: R4 TSI 220 л.с. и VR6 FSI 249 л.с. Силовые агрегаты идут в сочетании с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом 4MOTION.

Модель оснащена широким набором современных технологий и систем пассивной и активной безопасности. Все версии укомплектованы обновленной аудиосистемой Composition Media с восьмидюймовым сенсорным экраном и голосовым управлением, шестью динамиками, навигационной системой Discover Media, есть интерфейс для беспроводной зарядки мобильного телефона, трехзонный климат-контроль, обогрев лобового стекла и подогрев передних сидений. Модель также оборудуется электроприводом открытия и закрытия двери багажного отделения, системой бесключевого доступа Keyless Access, функцией управления ближним светом фар Coming/Leaving Home, адаптивным круиз-контролем, системой контроля дистанции спереди Front Assist со встроенной автоматической функцией торможения City Emergency Braking и системой помощи при перестроении Side Assist.

Volkswagen Teramont будет представлен в четырех комплектациях: Respect, Status, Exclusive и новой топовой комплектации R-Line, на ней остановимся подробнее. Версия оборудуется 20-дюймовыми легкосплавными дисками R-Line и эксклюзивным пакетом R-Line экстерьер, который включает в себя логотип R-Line на передних крыльях, передние и задние бамперы в стиле R-Line в цвет кузова с черными глянцевыми вставками, задний бампер в цвет кузова и черный глянцевый диффузор. Кроме того, комплектация дополнена многофункциональным рулевым колесом с отделкой кожей Nappa, подогревом и логотипом R-Line, а также пакетом R-Line интерьер, в который входят стальные накладки на педали и декоративные вставки R-Line Striped Falls Dark.

В зависимости от комплектации автомобиль можно дополнительно оборудовать панорамной крышей со сдвижным люком, сеткой для крепления груза в багажнике, стояночным отопителем с дистанционным управлением и таймером и индивидуальными сиденьями второго ряда.

Старт продаж Нового Volkswagen Teramont состоится весной текущего года. А уже сейчас в автосалоне "АлтайЕвроМоторс" вы можете ознакомиться с другой новинкой модельного ряда: совсем недавно стартовали продажи нового Tiguan, который уже представлен в шоуруме дилера.

Официальный дилер Volkswagen "АлтайЕвроМоторс"

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