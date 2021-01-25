Алтайский край попросил федеральные власти разъяснить порядок ковидных выплат

Эксперты ОНФ в Алтайском крае обратились в Минтруд и Минздрав России с просьбой направить региональным властям разъяснения о порядке ковидных выплат для работников медицинских организаций. Согласно заявлению, сегодня чиновники не могут однозначно истолковать права целого ряда категорий работников на получение денег, поэтому и не выплачивают их.

Как сообщает пресс-служба организации, в ноябре региональный Минздрав обратился к федеральным коллегам с просьбой разъяснить, имеют ли право на специальные социальные выплаты работники лабораторий, которые проводят исследование на COVID-19 и другие категории сотрудников, контактирующие с зараженным биоматериалом.

ОНФ дополнительно попросили разъяснить, имеют ли право на выплаты медсестры процедурных кабинетов и фельдшеры-лаборанты, врачи-рентгенологи, водители выездных бригад и ряд других специалистов. Как отмечают в организации, все они подвержены опасности заражения, но не получают специальных социальных доплат.