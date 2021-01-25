Ремонт в жилых домах хотят ограничить тремя днями в неделю

Общественная палата (ОП) России предложила сократить возможное время шумных ремонтных работ в многоквартирных домах до трех дней в неделю. Например, делать это можно будет в понедельник, среду и пятницу.
Как говорится в письме, направленном главе российского Минстроя Иреку Файзуллину, длительный шум мешает работать жильцам на удаленке, а также негативно влияет на здоровье. Инициативу уже поддержали в общественном совете при Минстрое и в Госдуме.
При этом норма не будет распространяться на новостройки (до 18 месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию).
Напомним, в Алтайском крае шумный ремонт нельзя делать по воскресеньям и в праздничные дни в любое время суток. В будние дни и субботу шумные работы нельзя проводить с 20:00 до 09:00.
Комментарии
растянуть удовольствие на пару лет?
Вот это уже дичайший бред
бред полнейший, а не предложение.
Это не выход,но и когда у тебя за стеной 3 месяца идет ремонт с перфоратором до 20 вечера,хочется сбежать подальше..
25.01.2021 14:05
Гостья
Потом Вам понадобится ремонт, Вы тоже будете кому нибудь мешать, хотя может вы и никогда в жизни и не будете его делать, раз так говорите.
Я например уже 26 лет ничего не делала в доме, на сл. год будем делать.
Простите, но это бред! А как быть, если с понедельника по пятницу работаешь до поздна!? И так осталась уже одна суббота для таких работ...
25.01.2021 14:28
- гость -
Нанимаешь пять бригад, взрывают все к чертям, побырому махом все сразу делают - профит))))
Делала в прошлом году,нанимала бригаду из 3х человек.3х комнатную квартиру привели в порядок за 1,5 месяцев.Работали до 18 часов,суббота,воскресенье -выходной,чтобы не мешать соседям..Есть у меня с чем сравнить..А соседка делает одну ванную комнату размером 3*2 и доделать никак не могут..Работает в одного...Весь подьезд готов его покусать
Россиянам мешают панельные многоэтажные убожества а не ремонты в них. Не надо путать причину и следствие. Возвращайтесь к 3-5 этажной застройке и количество жалоб сразу уменьшиться.
Работает в одного...Весь подъезд готов его покусать.
Вся суть соседей. Покусать. Ну не может она как вы сделать, скиньтесь да помогите, не все богаты нанимать бригады. нет будем ныть ходить.
Возвращайтесь к 3-5 этажной застройке и количество жалоб сразу уменьшиться.
Точно, там никогда ничего не придется делать. И гарантированно что рядом никогда не поселится сосед "дятел". угу
Живу 40 лет в 9ти этажке/панельке, никогда никто не мешал. Так что ваша любимая волынка про 3-5 этажная застройка каждодневно написанная чуть ли не в каждой новости не канает.
Мысль здравая, ибо задолбали уже эти ремонтники, сверху уже с декабря долбят и долбят всю неделю. Работаю на удаленке, точнее пытаюсь в таком грохоте, задолбало. Я тоже делал ремонт в квартире, сначала в одной комнате, потом в другой, на комнату уходит неделя, вдвоем с женой все сделали. Шумели строго по времени по закону, и то сверления-долбления было совсем немного, укладывание ламината и наклейка обоев - процесс совсем не шумный.
Кто контролировать-то будет и наказывать? Полиция и сейчас ничего по этому поводу не делает, участковый заявление не принимает, проверял лично, а дальше то с введением нового закона они типо зашевелятся, ага.
Это ее проблемы,что не в состоянии нанять нормальную бригаду,а нанимает без разбору..Пусть работает и зарабатывает.Сама против себя весь подьезд настроила..
Вам все мешают? А Вы белый и пушистый? Валите в тундру.
25.01.2021 14:55
- гость -
Я за твои произвольные фантазии в виде "никогда", "не придётся" и "гарантированно" не могу отвечать. Прожил ты всю жизнь в одной будке, по этому и не знаешь толком ничего.
25.01.2021 15:07
АБОРИГЕН
Вроде взрослый и умный человек а тыкать горазд только в путь. И ванга из Вас так себе.
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Пусть работает и зарабатывает конечно конечно, но истерите Вы от ее ремонта, а не она.
Правильное решение, которое заставит людей планировать. Всегда удивляла ответная реакция общества на здравые инициативы кого-либо - всё воспринимается в штыки и с негативом. Посейчас можно встретить совкового дурня, который с гордостью рассказывает, как он на свадьбе во время антиалкогольной компании из чайника водку пил.