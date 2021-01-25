Ремонт в жилых домах хотят ограничить тремя днями в неделю

Общественная палата (ОП) России предложила сократить возможное время шумных ремонтных работ в многоквартирных домах до трех дней в неделю. Например, делать это можно будет в понедельник, среду и пятницу.

Как говорится в письме, направленном главе российского Минстроя Иреку Файзуллину, длительный шум мешает работать жильцам на удаленке, а также негативно влияет на здоровье. Инициативу уже поддержали в общественном совете при Минстрое и в Госдуме.

При этом норма не будет распространяться на новостройки (до 18 месяцев с момента ввода дома в эксплуатацию).

Напомним, в Алтайском крае шумный ремонт нельзя делать по воскресеньям и в праздничные дни в любое время суток. В будние дни и субботу шумные работы нельзя проводить с 20:00 до 09:00.