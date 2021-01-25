Пользователь сервиса BlaBlaCar рассказал, как избежал смерти во время поездки в Барнаул

В социальных сетях один из пользователей рассказал историю о том, как опоздание спасло его от смерти. Мужчине нужно было ехать из Новосибирска в Барнаул, и он решил впервые воспользоваться сервисом BlaBlaCar.
Пассажир забронировал место в машине, но из-за того что долго ждал автобус, не успел подъехать к назначенному месту встречи вовремя. Из-за этого планы пришлось поменять, и мужчина забронировал место у другого водителя.
"Около Черепаново мы увидели страшную аварию, я не сразу понял, что за автомобили были. Вернувшись домой, увидел новость, что в этом ДТП погибли три человека, и обратил внимание, что там была одна из машин Hyundai ix35. Это тот самый автомобиль, на котором я собирался ехать", – поделился мужчина на сервисе "Пикабу".
Ранее в ГИБДД рассказали о подробностях этой аварии. По предварительным данным, 31-летняя женщина двигалась за рулем Hyundai в сторону Барнаула и при обгоне грузовика не успела закончить маневр, что привело к столкновению с внедорожником.
Комментарии
если бы успел, по эффекту бабочки ДТП могло и не произойти
а по эффекту "пункт назначения" он теперь должен от каждого шороха шарахтаться ))
Из его рассказа стало понятно что с бабами на бабла каре нельзя связываться
Если бы он поехал, аварии бы не случилось с вероятностью 99%.
Была бы задержка при посадке. Машина была бы чуток тяжелее, динамика чуть вялее.
Так что в пространстве и времени было бы смещение, условно говоря, машина проехала бы мимо Граней на минуту-другую позже.
Он во всем виноват!
А, может быть, из-за того, что ждали этого пассажира, позже выехали, и другие пассажиры боялись что не успеют в Нск, например, на самолет, и попросили водителя ехать чуть быстрее, что и привело косвенно к аварии.
Так что о причинно-следственных связях еще погадать можно
Электричка. Надежно и не дорого.
25.01.2021 13:49
- гость -
баба с Новосиба неслась в Барнаул. Так что ваша версия мимо.
Поездатые поезда самое надежное средство передвижения..
а нам ещё говорят что самалеты самый безопасный, самый безопасный это диван!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
А был ли это пассажир бла бла?Автовокзал нищает,может здесь собака зарыта)
что за аномальная зона это черепаново постоянно аварии с жертвами а главное все ведь знают что опасный промежуток дороги
зачем??? я не понимаю.. ЗАЧЕМ так лететь??
с беременной женщиной в машине...
пусть земля будет пухом....
1417.С вами согласен. Там аномалии.
конечно аварии не было бы так как он помог бы ее избежать хотя бы своим советом или схватив за руль, у меня так много раз было, ну а с бабами конечно ездить очень опасно так как они не приспособлены рулить, а только воспитывать детей и варить щи
с бабой на трассе никак нельзя садиться
пассажиры боялись что не успеют в Нск, например, на самолет,
Но при этом ехали в сторону Барнаула? Странный маршрут вы рисуете.
25.01.2021 14:17
wowan
Там даже в конце 90-ых хотели знак установить - "АНОМАЛЬНАЯ ЗОНА". Ученые там какой то разлом даже нашли
25.01.2021 14:31
Гость
пассажиры боялись что не успеют в Нск, например, на самолет,
Но при этом ехали в сторону Барнаула? Странный маршрут вы рисуете.
Сорян, версия с аэропортом мимо.
Но все равно, все сложилось бы другому, если бы бы да кабы.