Пользователь сервиса BlaBlaCar рассказал, как избежал смерти во время поездки в Барнаул

В социальных сетях один из пользователей рассказал историю о том, как опоздание спасло его от смерти. Мужчине нужно было ехать из Новосибирска в Барнаул, и он решил впервые воспользоваться сервисом BlaBlaCar.

Пассажир забронировал место в машине, но из-за того что долго ждал автобус, не успел подъехать к назначенному месту встречи вовремя. Из-за этого планы пришлось поменять, и мужчина забронировал место у другого водителя.

"Около Черепаново мы увидели страшную аварию, я не сразу понял, что за автомобили были. Вернувшись домой, увидел новость, что в этом ДТП погибли три человека, и обратил внимание, что там была одна из машин Hyundai ix35. Это тот самый автомобиль, на котором я собирался ехать", – поделился мужчина на сервисе "Пикабу".

Ранее в ГИБДД рассказали о подробностях этой аварии. По предварительным данным, 31-летняя женщина двигалась за рулем Hyundai в сторону Барнаула и при обгоне грузовика не успела закончить маневр, что привело к столкновению с внедорожником.