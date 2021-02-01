Больно, дорого, опасно: пять мифов о лазерной коррекции зрения

Практически три десятилетия офтальмологи всего мира успешно применяют лазерную коррекцию зрения. При этом многие пациенты до сих пор уверены, что это болезненная, дорогая и небезопасная операция. Какие страхи мешают людям раз и навсегда решить проблему плохого зрения? Специалисты клиники "Евростиль" разобрали самые распространенные заблуждения и рассказали правду о данном виде лечения.

"Лазерная коррекция – это дорого"

Если вы считаете, что 52 тысячи рублей за лазерную коррекцию зрения – это дорого, посчитайте – примерно столько же вы потратите на очки и контактные линзы за 1-2 года. Кроме того, пациенты могут воспользоваться правом на получение социального налогового вычета в размере 13% от стоимости операции. В клинике "Евростиль" предоставят все необходимые документы.

"Лазерная коррекция – это больно и опасно"

Операцию проводят при помощи высокоточного лазера опытные хирурги, в том числе специалисты с 20-летним стажем работы в области микрохирургии глаза. Каждый врач провел тысячи операций пациентам с различными проблемами зрения. А оборудование, которое используют в "Евростиле", применяют в ведущих клиниках США, Сингапура и других высокоразвитых странах.

Процедуру лазерной коррекции выполняют под местной анестезией с помощью глазных капель, что делает ее совершенно безболезненной. Небольшой дискомфорт пациенты могут ощущать после хирургического вмешательства, но он исчезает спустя несколько часов.

"Операция пройдет неудачно, и я потеряю зрение"

За тридцать лет мировой практики и пятнадцатилетний опыт работы клиники "Евростиль" не зафиксировано ни одного такого случая. Благодаря тому, что лазерная установка имеет систему распознавания и слежения за микродвижениями глаза, случайное смещение луча исключено.

Кроме того, перед операцией проводят полную диагностику зрения пациента. Обнаружив индивидуальные противопоказания к лазерной коррекции, врач обязательно сообщит об этом пациенту и предложит другой вариант решения проблемы.

"После операции нужно постоянно посещать офтальмолога"

Вам действительно придется несколько раз посетить врача, который проверит состояние ваших глаз. Первое посещение – на следующий день после операции. Офтальмолог проведет осмотр, чтобы убедиться в должном заживлении и отсутствии воспаления и инфекции. Второе посещение – через неделю после операции, третье – спустя три месяца.

В дальнейшем пациентам клиники "Евростиль" рекомендуют посещать врача-офтальмолога всего один раз в год. Это плановый осмотр, который рекомендуют проходить и здоровым пациентам со 100% зрением.

"После операции я надолго выпаду из жизни"

Лазерная коррекция зрения – амбулаторная операция, которая длится не более 10 минут. В процессе врач-офтальмолог подробно рассказывает пациенту о каждом этапе, что помогает перестать волноваться и довериться специалисту.

Вы сможете вернуться к привычной жизни уже через пару часов после операции. На время реабилитационного периода пациенту клиники "Евростиль" оформляют больничный лист.

И еще одна приятная новость. В преддверии Дня защитника Отечества "Евростиль" дарит подарки: весь февраль мужчины, сделавшие лазерную коррекцию зрения, получают в подарок солнцезащитные очки с поляризацией.

Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"

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