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Больно, дорого, опасно: пять мифов о лазерной коррекции зрения

, ИА "Амител"
Врачи клиники микрохирургии глаза "Евростиль" развеяли популярные заблуждения об операции

Практически три десятилетия офтальмологи всего мира успешно применяют лазерную коррекцию зрения. При этом многие пациенты до сих пор уверены, что это болезненная, дорогая и небезопасная операция. Какие страхи мешают людям раз и навсегда решить проблему плохого зрения? Специалисты клиники "Евростиль" разобрали самые распространенные заблуждения и рассказали правду о данном виде лечения.

"Лазерная коррекция – это дорого"

Если вы считаете, что 52 тысячи рублей за лазерную коррекцию зрения – это дорого, посчитайте – примерно столько же вы потратите на очки и контактные линзы за 1-2 года. Кроме того, пациенты могут воспользоваться правом на получение социального налогового вычета в размере 13% от стоимости операции. В клинике "Евростиль" предоставят все необходимые документы.

"Лазерная коррекция – это больно и опасно"

Операцию проводят при помощи высокоточного лазера опытные хирурги, в том числе специалисты с 20-летним стажем работы в области микрохирургии глаза. Каждый врач провел тысячи операций пациентам с различными проблемами зрения. А оборудование, которое используют в "Евростиле", применяют в ведущих клиниках США, Сингапура и других высокоразвитых странах.

Процедуру лазерной коррекции выполняют под местной анестезией с помощью глазных капель, что делает ее совершенно безболезненной. Небольшой дискомфорт пациенты могут ощущать после хирургического вмешательства, но он исчезает спустя несколько часов. 

"Операция пройдет неудачно, и я потеряю зрение"

За тридцать лет мировой практики и пятнадцатилетний опыт работы клиники "Евростиль" не зафиксировано ни одного такого случая. Благодаря тому, что лазерная установка имеет систему распознавания и слежения за микродвижениями глаза, случайное смещение луча исключено.

Кроме того, перед операцией проводят полную диагностику зрения пациента. Обнаружив индивидуальные противопоказания к лазерной коррекции, врач обязательно сообщит об этом пациенту и предложит другой вариант решения проблемы.

"После операции нужно постоянно посещать офтальмолога"

Вам действительно придется несколько раз посетить врача, который проверит состояние ваших глаз. Первое посещение – на следующий день после операции. Офтальмолог проведет осмотр, чтобы убедиться в должном заживлении и отсутствии воспаления и инфекции. Второе посещение – через неделю после операции, третье – спустя три месяца.

В дальнейшем пациентам клиники "Евростиль" рекомендуют посещать врача-офтальмолога всего один раз в год. Это плановый осмотр, который рекомендуют проходить и здоровым пациентам со 100% зрением. 

"После операции я надолго выпаду из жизни"

Лазерная коррекция зрения – амбулаторная операция, которая длится не более 10 минут. В процессе врач-офтальмолог подробно рассказывает пациенту о каждом этапе, что помогает перестать волноваться и довериться специалисту.

Вы сможете вернуться к привычной жизни уже через пару часов после операции. На время реабилитационного периода пациенту клиники "Евростиль" оформляют больничный лист. 

И еще одна приятная новость. В преддверии Дня защитника Отечества "Евростиль" дарит подарки: весь февраль мужчины, сделавшие лазерную коррекцию зрения, получают в подарок солнцезащитные очки с поляризацией.

Клиника микрохирургии глаза "Евростиль"
Адрес: г. Барнаул, ул. Молодежная, 3Б
Тел.: (3852) 669-669, 66-99-66
Режим работы: пн-пт – с 9:00 до 17:00,
сб – с 9:00 до 16:00, воскресенье – выходной
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FacebookИмеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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