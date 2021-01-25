В Алтайском крае поблагодарили мужчину, который догнал преступника

Жителя села Смоленского поблагодарили за проявленную отвагу. Мужчина помог задержать злоумышленника.

15 января Вячеслав Кузнецов находился в здании центрального рынка в Бийске. Он услышал крики о помощи и увидел, как мужчина убегает от одного из прилавков. Женщина кричала, что у нее похитили телефон, и Кузнецов бросился в погоню за злоумышленником. Сельчанин догнал преступника и удерживал его до приезда полиции.

Спустя несколько дней после происшествия молодого человека, проявившего активную гражданскую позицию, пригласили в отдел полиции "Восточный", где заместитель начальника подполковник полиции Алексей Саблин вручил ему благодарственное письмо.

Ранее amic.ru писал о том, что сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже содержимого ящиков пожертвований прихожанами храма святой великомученицы Екатерины в селе Сростки Бийского района.