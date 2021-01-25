Менее 20 тысяч зараженных ковидом в России выявили за сутки впервые с ноября

19 290 случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки – это минимальное значение с 5 ноября 2020 года. По данным федерального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, всего в стране с начала эпидемии выявили 3 738 690 инфицированных.
Первое место по суточному приросту занимает Москва (+2382), второе – Санкт-Петербург (+2116), третье – Московская область (+1163). Алтайский край, в котором подтвердили 192 новых случая коронавируса, занял 32-е место по стране.
Из больниц выписали еще 19 003 человека, общее число выздоровевших достигло 3 150 763.
С подтвержденным COVID-19 скончались еще 456 пациентов, общее число летальных исходов достигло 69 918.
Комментарии
Ну как они считают, так можно любую цифру рисовать, все равно будет туфта. Проверено на себе, со всеми признаками и т.п. никак не хотели Ковид признавать. Когда пневмония развилась - тогда только мазок сделали и Ковид обнаружили, а до этого не мог добиться. Жену и прочих контактеров никто не проверял, переболели в более легкой форме. Роспотребнадзора вообще в глаза не видел, им вообще все по рулю. Т.е. считают только тех кто попадает с тяжелой или со среднетяжелой степенью, остальные в учет не идут.
ща, погодите, в рост обязательно пойдем, что бы обвинить митингующих в росте заболевших и закрутить гайки для последующих митингов...
Делайте прививки господа и жизнь наладится!