Менее 20 тысяч зараженных ковидом в России выявили за сутки впервые с ноября

19 290 случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в России за минувшие сутки – это минимальное значение с 5 ноября 2020 года. По данным федерального оперштаба по мониторингу ситуации с COVID-19, всего в стране с начала эпидемии выявили 3 738 690 инфицированных.

Первое место по суточному приросту занимает Москва (+2382), второе – Санкт-Петербург (+2116), третье – Московская область (+1163). Алтайский край, в котором подтвердили 192 новых случая коронавируса, занял 32-е место по стране.

Из больниц выписали еще 19 003 человека, общее число выздоровевших достигло 3 150 763.

С подтвержденным COVID-19 скончались еще 456 пациентов, общее число летальных исходов достигло 69 918.