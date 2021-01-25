"Наша задача - сплотиться вокруг президента". Алтайский депутат ГД о протестных акциях

Депутат Госдумы от Алтайского края, член Генерального Совета партии "Единая Россия" Даниил Бессарабов на своей странице в Facebook прокомментировал субботние акции в поддержку Алексея Навального.
"Когда на твоих глазах происходят провокации и столкновения наших граждан, которые могут привести к печальным последствиям, невозможно молчать", – написал парламентарий под видео.
Бессарабов счел произошедшее новым витком внешней агрессии в отношении России. Он считает, что по президенту бьют по надуманным предлогам, фейковым новостям и вбросам.
"Многие годы он (президент, – прим. ред.) ведет Россию правильным курсом. <....> Наша задача, наоборот, сплотиться вокруг президента и двигаться вперед", – заявил депутат.
Напомним, что протестные акции в субботу, 23 января, прошли во многих городах России. По данным правозащитников, было задержано почти 3700 человек. Среди них 195 несовершеннолетних и 49 журналистов.
В Барнауле, по официальной версии регионального ГУ МВД, на акцию вышли 2 тыс. человек.
Комментарии
..."белорусский сюжет", показав, чего можно ждать от "партнеров", при этом убедительно показал и что:
(а) если во главе страны стоит сильный, уверенный в себе патриот,
(б) если власть готова и способна к гибкому реформированию, не боясь референдума,
(в) если управленческая вертикаль не коррумпирована и сплочена,
(г) если силовые структуры ориентированы на защиту суверенитета страны,
(д) если промышленная база отлажена и жизнеспособна,
(е) если в стране нет связанных с "партнерами" олигархических кланов, на "партнеров",
(ж) если социальная политика государства устраивает большинство населения,
даже не располагая масштабными военно-финансовыми ресурсами, Система способна, не посыпавшись, выдержать враждебный натиск "оранжевого уровня", а уж располагая масштабными ресурсами, может вообще ни о чем не беспокоиться даже при "красном" уровне, - и этот факт повышает уровень оптимизма даже больше, чем старые советские комедии...(c)
Тьфу на тебя, Безобразов! (с)
кто-то кому-то что-то сейчас должен?
Он, случаем, не внебрачный сын Сурикова? Похож...
Многие годы он (президент — прим. ред) ведет Россию правильным курсом. <....> Наша задача наоборот сплотиться вокруг президента и двигаться вперед
в результате народ все больше нищает и погряз в кредитах
Наша задача наоборот сплотиться вокруг президента и двигаться вперед"
Иначе придется вместе на нарах отдыхать
За что народ вышел ? Это ответка на новые законы, которые запрещают дышать, говорить и думать… Это ответ на отмену Конституции, проведенный по инициативе ее гаранта, ответ за срач устроенный на Украине, за поддержку кровавого диктатора «минского картофельного папу», за погубленный мельдонием русский спорт и за не останавливающиеся отравления оппонентов, за вымирание населения и за киселево-соловьевщину, за наши миллиарды украденные и выведенные за рубеж, за подкуп иностранных политиков, за «непонятки» со взрывами домов и самолетов, за развал экономики, образования и здравоохранения, за беспрецедентное обнищание Руси… Словом, За Родину!
да да, рост цен, повышение тарифов, повышение пенсионного возраста, это все Обама затеял, чтобы себе золотой ершик с кальянной прикупить
"ведет Россию правильным курсом"..., ну да, все делает для обогащения своих друзей и обнищания простого народа! Врет в глаза народу! Подписывает указы подгоняющие законы под себя любимого! Много еще чего творит...
объяснил бы кто мальцу, что президент не вечный, как человек
только потом не говори товарищ депутат, вы меня не правильно поняли, я за Навального был
"Наша задача - сплотиться вокруг президента".
Вам то надо, чтобы не отняли наворованное у народа.
25.01.2021 16:50
- гость -
Блин через комментарий кто-то пишет что Путин отобрал у них 5 лет пенсии.
Так-же Путин увеличил пенсионный возраст гражданам: Великобритании, Германии, Франции, Италии и Израиля. Вот ведь редиска, да?
С чего вы взяли что Навальный вас отправит на пенсию в 60? Боюсь что всё будет наоборот: вы уж и заработать на крошку хлебушка будете не против, да негде будет.
25.01.2021 16:56
- гость -
Где вы увидели, что кто то написал, что Навальный отправит на пенсию в 60?
А вот то, что путин отобрал пять лет пенсии - это факт? А вам этот факт не нравится?
Так-же Путин увеличил пенсионный возраст гражданам: Великобритании, Германии, Франции, Италии и Израиля. Вот ведь редиска, да?
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Там пенсия 2000 долларов, пособие по безработице такое же.
25.01.2021 16:56
- гость -
на навального никто ставок не делает.
при путине не будет достойного кандидата, он может пропустить только собчак или жириновского, который сам уже в маразме.
не будет путина, найдется кандидат, свято место пусто не бывает
С чего вы взяли что Навальный вас отправит на пенсию в 60? Боюсь что всё будет наоборот: вы уж и заработать на крошку хлебушка будете не против, да негде будет.
А ты, стало быть, гость(я) из будущего, к нам телепортировался, чтобы предупредить?
Просто это очередная пропаганда от очередного единороса. Заворовалась партия. России нужна сменяемость власти, новые идеи, новые подходы, новые политики, которые смогут двигать страну вперед, а не обогащаться за ее счет.
Молод депутат - это плюс, к сожалению всё остальное в минус.
25.01.2021 16:56
- гость -
А для чего вы "приплели" эти страны? Разве путин поднял уровень жизни людей России до уровня жизни людей в этих странах?
Да стопудово - Данииил сын Сурикова!
Как две капли воды похож.
Кто этот человек? И что он делает в думе?
Короче: "Власть будет вас трахать, а вы должны её за это любить"
бабуле откидал снег уже, Даниил?
спасибо тебе Даниил, за повышение пенсионного возраста и снижение доходов!