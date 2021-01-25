"Наша задача - сплотиться вокруг президента". Алтайский депутат ГД о протестных акциях

Депутат Госдумы от Алтайского края, член Генерального Совета партии "Единая Россия" Даниил Бессарабов на своей странице в Facebook прокомментировал субботние акции в поддержку Алексея Навального.

"Когда на твоих глазах происходят провокации и столкновения наших граждан, которые могут привести к печальным последствиям, невозможно молчать", – написал парламентарий под видео.

Бессарабов счел произошедшее новым витком внешней агрессии в отношении России. Он считает, что по президенту бьют по надуманным предлогам, фейковым новостям и вбросам.

"Многие годы он (президент, – прим. ред.) ведет Россию правильным курсом. <....> Наша задача, наоборот, сплотиться вокруг президента и двигаться вперед", – заявил депутат.

Напомним, что протестные акции в субботу, 23 января, прошли во многих городах России. По данным правозащитников, было задержано почти 3700 человек. Среди них 195 несовершеннолетних и 49 журналистов.

В Барнауле, по официальной версии регионального ГУ МВД, на акцию вышли 2 тыс. человек.