Бывшему гендиректору "Барнаулкапстроя" ужесточили наказание

Алтайский краевой суд рассмотрел апелляцию стороны защиты и обвинения по делу бывшего руководителя АО "Барнаулкапстрой" Александра Канакова. Как рассказал его адвокат Евгений Мякиньков, сменить реальный срок заключения на условный по делу о коррупции не удалось, а прокуратура добилась дополнительного взыскания в размере суммы взятки.

Как пишет ИА "Банкфакс", заседание состоялось 22 января. Защитники пытались обжаловать приговор и заменить четыре года колонии строгого режима на условный срок. Гособвинение же собиралось дополнить наказание конфискацией 3,6 млн рублей в доход государства. Суд встал на сторону прокуратуры.

Мякиньков рассказал, что Канаков пока не решил, будет ли обращаться в следующую инстанцию.

Напомним, что уголовное дело против Александра Канакова возбудили в феврале 2020 года. По версии следствия, с июля по сентябрь 2019 года он получил от директора одной из барнаульских фирм порядка 3 млн рублей. За это бывший гендиректор поручил своим подчиненным беспрепятственно проводить приемку выполненных работ по договору подряда и строительства.

Кроме того, к судебному процессу привлекли и бывшего замглавы администрации Барнаула Сергея Демина по подозрению в получении крупной взятки за покровительство АО СЗ "Барнаулкапстрой".

В ноябре 2020 года суд признал Канакова виновным и приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в размере 15 млн рублей. Кроме того, ему на протяжении пяти лет запретили занимать определенные руководящие должности.