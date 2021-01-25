Почти 14 тысяч пациентов в Алтайском крае обеспечили лекарствами от коронавируса

В Алтайском крае продолжают выдавать бесплатные лекарства пациентам с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение дома. Об этом сообщает официальный сайт региона.

На закупку препаратов правительство России выделило для края 135 миллионов рублей. На эти деньги обеспечить лекарствами получится 26 900 человек.

"Бесплатные наборы для лечения коронавирусной инфекции сформировали в зависимости от тяжести течения заболевания и в соответствии с последней версией временных методических рекомендаций федерального Министерства здравоохранения "Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции", – говорится в сообщении.

Какие именно препараты нужны определенному пациенту, решает врач.

Ранее amic.ru писал о том, что в рамках программы "Обеспечение необходимыми лекарственными препаратами" в Алтайском крае в 2020 году отпустили лекарства на сумму более 1 миллиарда рублей.