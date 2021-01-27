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Люкс по цене комфорта. Где в Белокурихе отдохнуть по выгодным ценам

, ИА "Амител"
Февраль – время, когда цены на отдых достигают сезонного минимума

На отдыхе важно не только получить новые впечатления, но и восстановить силы и здоровье. В Алтайском крае для этого идеально подходит город-курорт Белокуриха. Здесь вы найдете множество развлечений, которые можно гармонично сочетать с оздоровительными процедурами. Кроме того, горы и свежий воздух сами по себе способствуют отличному самочувствию. 

В конце января – начале февраля цены на отдых достигают сезонного минимума. Поэтому самое время отправиться на выходные в горы. А остановиться можно на турбазе "Белокуриха". Здесь предлагают качество обслуживания лучших курортных отелей по ценам уровня обычных туристических баз.

Вас ждут просторные комфортные номера – одноместные, стандартные или семейные, в том числе и с отдельным входом. Важно, что в "Белокурихе" рады четвероногим друзьям, и заехать можно вместе со своим питомцем.

Завтрак уже входит в стоимость проживания. Также можно заказать комплексные обеды и ужины или выбрать блюда из меню собственного кафе турбазы.

В шаговой доступности – горнолыжный комплекс "Благодать" для любителей катания на горных лыжах и сноуборде. Рядом проходит "тропа здоровья" – терренкур. Восстановить силы после прогулки хорошо в русской бане или финской сауне. Также можно принять пантовую ванну или заказать массаж. Кроме этого, на курорте вас ждут рестораны и ночные клубы, боулинг и бильярдные залы, спа-центры, катание на лошадях и снегоходах, беговая лыжня и ледовый каток, экскурсии и многое другое.

На турбазе также удобно организовать корпоративное мероприятие: например, в бизнес-центре или банкетном помещении на 60 мест с большим экраном. А более подробно о турбазе "Белокуриха" можно узнать на сайте или в официальных профилях в соцсетях. 

Туристическая база "Белокуриха"
Адрес: Белокуриха, ул. Холмистая, 2
Телефон: 8 800 250 1302
WhatsApp: 8 983 350 0193
Электронная почта: tb@sanrussia.ru
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Автор:
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