Житель Бийска предстанет перед судом за попытку заживо сжечь двоих детей

33-летнего жителя города Бийска осудят за покушение на убийство двоих детей. Об этом сообщают в региональном СК.

"18 октября 2020 года обвиняемый повстречал на одной из улиц города Бийска свою сожительницу, которая пошла за лекарствами для заболевших детей. Услышав, что их трехлетний сын и 11-летняя дочь сожительницы находятся одни, мужчина пришел к дому, пытаясь проникнуть внутрь, однако ему это не удалось", – говорится в сообщении.

Зная, что дверь заперта снаружи, он взял канистру с горючей жидкостью, облил дом и поджег его. За пожаром он наблюдал из расположенного рядом строения.

Довести преступный умысел до конца злоумышленнику не удалось, возгорание заметил проезжающий мимо местный житель, который остановился и спас ребят.

В ходе следствия обвиняемый объяснил, что был пьян и хотел напугать детей.