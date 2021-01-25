Российскому правительству предложили снизить НДС для ресторанов

Власти Москвы обратились к российскому правительству с предложением частично или полностью освободить ресторанный бизнес от НДС. Инициативу уже поддержали в Минэкономразвития.

Как пишет газета "Ведомости", по словам заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, такая мера позволит отрасли преодолеть сложный период. По его словам, уже очевидно, что в 2021 году доходы в сфере не вырастут.

Общественный омбудсмен в отрасли малого и среднего предпринимательства Анастасия Татулова указала на то, что по итогам 2020 года убытки получили 80% гостиниц и ресторанов. В своей просьбе она указала на опыт других стран, где для отрасли установили специальный режим налогообложения, снизив ставку налога.

Напомним, что НДС – один из основных налогов в стране, который является вторым источником выручки после налогов на нефтегазовый сектор. Ранее меры поддержки бизнеса не касались налога на добавленную стоимость.