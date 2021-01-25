Правозащитники рассказали о правонарушениях в отделах полиции после протестов

Правозащитники организации "ОВД-Инфо" в своем телеграм-канале рассказали о правонарушениях в отделах полиции после протестов 23 января. Полными свои данные активисты назвать не смогли.

"Хуже всего с задержанными обращались в Москве, Петербурге, Воронеже, Казани и Новосибирске", — говорится в сообщении.

В 55 отделах полиции у задержанных брали отпечатки пальцев, из 49 отделов не отпускали дольше трех часов, в 37 отделах, по информации организации, задержанным угрожали, в 25 применяли насилие и пытки.

Ранее правозащитники назвали итоговое число задержанных на протестных акциях. По данным "ОВД-Инфо", во всех городах задержали 3700 человек. Среди них 195 несовершеннолетних и 49 журналистов.