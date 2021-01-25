Актера из "Улицы разбитых фонарей" обвиняют в педофилии

Актера из сериала "Улицы разбитых фонарей" Никиту Струкова обвинили в педофилии. Артист стал фигурантом уголовного дела о совершении развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста.

Как пишет Telegram-кана "Mash на Мойке", заявление на Струкова написал сам 15-летний подросток. Предполагаемая жертва познакомилась с 62-летним артистом в детском лагере в Ленинградской области, где тот подрабатывал вожатым.

По словам подростка, сначала они общались как друзья, а после Струков пригласил его в гости на Канонерский остров и "трогал в неположенных местах". Он обратился в полицию, когда о случившемся узнали его родители. Артист находится под подпиской о невыезде.