Скончался знаменитый стилист Александр Шевчук

В возрасте 53 лет умер известный российский стилист, эксперт моды и бизнесмен Александр Шевчук. По информации СМИ, причиной смерти стали осложнения после операции, во время которой врачи извлекли инородный предмет из прямой кишки.

По информации "Московского комсомольца", в день госпитализации Шевчук находился дома с двумя мужчинами. Они позвонили его подруге и сообщили, что он плохо себя чувствует. Женщина приехала и вызвала скорую, так как у Шевчука открылось кровотечение.

Врачи обнаружили у него некроз тканей. После операции стилиста перевели в реанимацию, однако медики не смогли его спасти.

Александр Шевчук сотрудничал с такими знаменитостями, как Алла Пугачева, Филипп Киркоров, Лариса Долина, Татьяна Овсиенко, Лайма Вайкуле и другие. Кроме того, эксперт работал в качестве стилиста на передачах "Фабрика звезд", "Две звезды" и "Фактор А".