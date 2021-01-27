Среда, 27 Январь, 07:43

Реклама на сайте

Опросы

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,64
€ 91,67
-8°


3756931 +18241
Обь
-11см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеГород. Слушай!Новый корпус АлтГУ
Новости

Больше митингов и почетных званий. Чем займутся алтайские депутаты на январской сессии

, ИА "Амител"
Собрать многотысячную толпу на фудкорте можно будет, не опасаясь последствий
Фото: akzs.ru

Фото: akzs.ru

Депутаты Алтайского Заксобрания на первой в 2021 году сессии собираются отменить запрет на митинги в торговых центрах и во дворах жилых домов. И связано это совсем не с Навальным, а с протестом прокуратуры. Кроме того, они откажутся от права согласовывать кандидата на должность краевого прокурора и на полгода продлят действие закона о компенсациях для малоимущих при оплате ЖКУ.  Подробнее о законопроектах, которые будут обсуждать депутаты уже в ближайший четверг, 28 января, читайте в нашем материале.

Митингуйте на здоровье

Народные избранники в ближайший четверг могут снять запрет на проведение митингов в торговых центрах и во дворах жилых домов. Предполагается, что именно этот вопрос станет самым дискуссионным на предстоящей сессии. Хотя  решение депутаты, скорее всего, примут положительное, так как прокурорский протест оспорить вряд ли у кого получится.

Дело в том, что именно прокурор Алтайского края опротестовал региональный закон "О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории края". И потребовал внести изменения в статью 3-1, в которой указаны места, где запрещено проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Прокурор  считает, что из списка нужно исключить торговые и развлекательные центры, а также рынки. Ведь они находятся в частной собственности и их владельцы  вправе сами определять, каким образом их использовать (ст. 209 Гражданского кодекса). То же самое касается и дворовых территорий, владельцами которых, согласно Жилищному кодексу РФ, являются собственники многоквартирного дома.

Еще одно важное нововведение: митинги и пикеты теперь смогут проводить ближе чем в 50 метрах от железнодорожных и автовокзалов, аэро- и речных портов. Это поправка связана с аналогичными изменениями, которые приняты в федеральном законе. Теперь все регионы должны синхронно исправить собственное законодательство.

На данный момент в Алтайском крае запрещено митинговать на мостах, автомобильных дорогах, в зданиях железнодорожных- и автовокзалов, аэропортах, речпортах, на остановках общественного транспорта и др.

Получение компенсации за ЖКУ упрощать не стали

Депутатам Алтайского края предстоит на полгода (до 1 июля 2021 года) отложить вступление в силу поправок, упрощающих получение субсидии за оплату ЖКУ. Непопулярное решение также связано с изменениями в федеральном законе.

С 1 июля (а планировалось, что с 1 января 2021 года) жителям России для получения субсидии больше не нужно будет предоставлять квитанции и чеки об оплате, а также справки об отсутствии задолженности. Органы власти сами будут запрашивать эти сведения через  государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Кроме того, с июля отказать в предоставлении субсидии могут только закоренелым должникам — если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Но, увы, все это будет теперь только через полгода.

Прокурор без лишних разговоров

Депутаты АКЗС больше не смогут утверждать кандидата на должность прокурора Алтайского края. После того как в 2020 году Конституцию РФ внесли поправки, генпрокурора, его заместителей и региональных прокуроров будут назначать при согласовании только с Советом Федерации. А отправлять в отставку -  решением президента. Кстати, этот же закон вводит запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства и вида на жительство.

28 января региональный закон должны привести в соответствие с Конституцией. Впрочем, надзорное ведомство ответит любезностью на любезность: из закона Алтайского края "исчезнет" статья о прокурорском надзоре за деятельностью АКЗС (ранее было прописано, что надзорный орган следит за соответствием региональных законов федеральным).

Платные — значит платные

Еще один вопрос, который рассмотрит Заксобрание, связан с изменениями, произошедшими в законодательстве на федеральном уровне в 2020 году. Речь идет о проезде по платным магистралям: с 10 января 2021 года в России вступил в силу закон, который вводит наказание за неуплату проезда по платным дорогам. Штраф выпишут в том случае, если вы не оплатили проезд в течение пяти дней после фиксации нарушения. Так, владельцам легковых авто придется заплатить 1,5 тысячи рублей, а водителям грузовиков и автобусов – 5 тысяч рублей.

И хотя платных дорог в Алтайском крае еще нет, закон, регулирующий эту деятельность, депутаты примут уже сейчас.

Больше заслуженных работников

Также на сессии депутаты официально учредят два новых почетных звания — "Заслуженный работник пожарной охраны" и "Заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности".

Первое звание намерены учредить для "популяризации профессии пожарного и признания государством и обществом заслуг отличившихся пожарных". Второе – для "признания государством и обществом заслуг работников отрасли переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания".

Такая форма признания заслуг как почетное звание Алтайского края появилась в регионе в 2019 году. Статус "заслуженный" получают артисты, журналисты, дорожники, коммунальщики, врачи, деятели образования, науки, культуры, промышленники, аграрии, экономисты, строители и представители других сфер.

Репортаж с сессии АКЗС читайте на сайте amic.ru 28 января.

Округа вместо районов

Парламентарии (после того как в крае началась административная реформа и появились первые муниципальные округа), теперь введут это название в официальные документы.

Новые варианты наименования органов местного самоуправления и их руководителей будут звучать как "администрация муниципального округа" и "глава муниципального округа". Пока административную реформу поддержали только два муниципалитета в крае – Чарышский и Залесовский районы.

В общей сложности в повестку январской сессии АКЗС внесено 23 вопроса. Среди прочего депутатам предстоит заслушать доклад о деятельности Управления Минюста РФ по Алтайскому краю, утвердить кадровые перестановки в профильных комитетах Заксобрания, назначить мировых судей и др.

Репортаж с сессии АКЗС читайте на сайте amic.ru 28 января.

Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

27.01.2021 06:59
- гость -

Кому интересны законы которые не соблюдают даже судьи и полицейские?

27.01.2021 07:29
- гость -

Митинги и не запрещали. Проводите по согласованию хоть каждый день.

27.01.2021 07:40
- гость -

ответ - ничем

27.01.2021 07:41
- гость -

неужели для решения такого уровня проблем требуется количество бездельников, как на фото? Достаточно 3-5 компетентных людей

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
Loading...
07:32
Лагерь Освенцим. Самая страшная страница в истории Второй мировой 0
07:19
Когда ретроградный Меркурий в 2021 году и почему его так боятся? 0
07:03
Алтайских школьников приглашают на пробный экзамен по физике в АлтГТУ 0
06:49
Больше митингов и почетных званий. Чем займутся алтайские депутаты на январской сессии 4
06:33
История в фото. Блокадный Ленинград 0
06:17
Когда наступит китайский Новый год в 2021 году и как его отмечают? 1
06:01
Снег, метели и чуть выше нуля. Прогноз погоды в Алтайском крае на 27 января 0
23:55
Такой день. Драка в барнаульском трамвае и смертельный пожар в алтайском райцентре 0
23:32
У 90-летнего актера Ивана Краско родилась дочь 0
23:14
Жительница Барнаула пожаловалась на нехватку трамваев 0
22:55
Потерявшуюся девочку нашли у кладбища в алтайском селе 0
22:32
Мишустин анонсировал выход третьей российской вакцины от коронавируса 0
22:19
Житель Барнаула предстанет перед судом за взятку полицейскому 0
21:55
Пропавшего мужчину вторую неделю ищут в Барнауле 0
21:34
Дмитрий Песков оценил уровень насилия со стороны участников митингов 23 января 3
21:13
Жителю Алтайского края грозит колония за уклонение от армии 0
20:51
Врач раскрыл сроки двукратного спада заболеваемости коронавирусом в России 0
20:30
Алтайский край вошел в топ-5 регионов с высоким ростом тарифов за свет 2
20:09
Строитель из Барнаула сядет в тюрьму за развращение 11-летней девочки 0
19:49
Замглавы алтайского Минздрава проверил ЦРБ, где умерла Варя Голошубова 1
19:31
Более 120 снегоуборочных машин будут чистить дороги Барнаула в ночь на 27 января 1
19:11
Челябинские мошенники украли деньги с карт подростков из Барнаула 0
18:49
Прямые авиарейсы связали Горно-Алтайск и Красноярск 0
18:32
Житель Алтайского края зарезал знакомого из-за спора, кто заберет заказанное спиртное 2
18:15
Супермаркет едет к вам. Где и как заказать продукты на дом 0
17:58
Два человека погибли при пожаре в алтайском райцентре 0
17:36
Жительница Пскова пожаловалась губернатору на крысу в унитазе 0
17:20
Массовый сбой произошел в Facebook, Instagram и WhatsApp 1
17:05
"Это некорректно". В Кремле не будут называть имена владельцев "дворца" под Геленджиком 30
16:53
В Барнауле за два часа сбили двух школьников 6
16:40
Конора Макгрегора отстранили от боев на полгода 2
16:27
Жители Октябрьского района попросили вернуть Вячеславу Новикову пост главы 33
16:12
Владимир Соловьев назвал удар россиянки в живот на митинге "отталкиванием ногой" 27
15:53
Умер бывший вице-премьер России Сергей Приходько 10
15:40
Жильцам 15 многоквартирных домов Бийска вернули холодную воду 0
15:28
Число умерших от коронавируса в России превысило 70 тысяч человек 0
15:15
Индекс промышленного производства в Алтайском крае незначительно снизился 5
15:03
13-летний сибиряк напал с ножом на девушку из-за смартфона 0
14:54
В Алтайском крае резко потеплеет до +5°С 1
14:42
Мэрия Барнаула высказалась по поводу строительства корпуса АлтГУ на Сахарова 22
14:30
Ученый рассказал, когда наступит конец света и каким он будет 4
14:17
Новосибирский губернатор призвал сделать выводы после незаконных акций протеста 45
14:05
Умерла болевшая ковидом мама барнаульского певца 0
13:45
Алтайскому краю угрожает подтопление сел из-за наледи на реках 4
13:35
Житель Алтайского края угнал автомобиль у приятеля, чтобы не идти домой пешком 1
13:23
Врач раскрыл главную опасность курения кальяна 0
13:10
В центре Белокурихи построят пятизвездочный отель 8
12:58
Алтайский край остался без главного синоптика 7
12:45
В России назвали услуги, наиболее подорожавшие за время пандемии 4
12:32
Яна Рудковская устроила скандал на юбилее Ольги Бузовой 10

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.