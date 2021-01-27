Депутаты Алтайского Заксобрания на первой в 2021 году сессии собираются отменить запрет на митинги в торговых центрах и во дворах жилых домов. И связано это совсем не с Навальным, а с протестом прокуратуры. Кроме того, они откажутся от права согласовывать кандидата на должность краевого прокурора и на полгода продлят действие закона о компенсациях для малоимущих при оплате ЖКУ. Подробнее о законопроектах, которые будут обсуждать депутаты уже в ближайший четверг, 28 января, читайте в нашем материале.

Митингуйте на здоровье

Народные избранники в ближайший четверг могут снять запрет на проведение митингов в торговых центрах и во дворах жилых домов. Предполагается, что именно этот вопрос станет самым дискуссионным на предстоящей сессии. Хотя решение депутаты, скорее всего, примут положительное, так как прокурорский протест оспорить вряд ли у кого получится.

Дело в том, что именно прокурор Алтайского края опротестовал региональный закон "О порядке проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований на территории края". И потребовал внести изменения в статью 3-1, в которой указаны места, где запрещено проводить собрания, митинги, шествия и демонстрации. Прокурор считает, что из списка нужно исключить торговые и развлекательные центры, а также рынки. Ведь они находятся в частной собственности и их владельцы вправе сами определять, каким образом их использовать (ст. 209 Гражданского кодекса). То же самое касается и дворовых территорий, владельцами которых, согласно Жилищному кодексу РФ, являются собственники многоквартирного дома.

Еще одно важное нововведение: митинги и пикеты теперь смогут проводить ближе чем в 50 метрах от железнодорожных и автовокзалов, аэро- и речных портов. Это поправка связана с аналогичными изменениями, которые приняты в федеральном законе. Теперь все регионы должны синхронно исправить собственное законодательство.

На данный момент в Алтайском крае запрещено митинговать на мостах, автомобильных дорогах, в зданиях железнодорожных- и автовокзалов, аэропортах, речпортах, на остановках общественного транспорта и др.

Получение компенсации за ЖКУ упрощать не стали

Депутатам Алтайского края предстоит на полгода (до 1 июля 2021 года) отложить вступление в силу поправок, упрощающих получение субсидии за оплату ЖКУ. Непопулярное решение также связано с изменениями в федеральном законе.

С 1 июля (а планировалось, что с 1 января 2021 года) жителям России для получения субсидии больше не нужно будет предоставлять квитанции и чеки об оплате, а также справки об отсутствии задолженности. Органы власти сами будут запрашивать эти сведения через государственную информационную систему жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ).

Кроме того, с июля отказать в предоставлении субсидии могут только закоренелым должникам — если дело о взыскании долга уже было рассмотрено в суде и задолженность подтверждается вступившим в силу судебным актом. Но, увы, все это будет теперь только через полгода.

Прокурор без лишних разговоров

Депутаты АКЗС больше не смогут утверждать кандидата на должность прокурора Алтайского края. После того как в 2020 году Конституцию РФ внесли поправки, генпрокурора, его заместителей и региональных прокуроров будут назначать при согласовании только с Советом Федерации. А отправлять в отставку - решением президента. Кстати, этот же закон вводит запрет на наличие у прокуроров иностранного гражданства и вида на жительство.

28 января региональный закон должны привести в соответствие с Конституцией. Впрочем, надзорное ведомство ответит любезностью на любезность: из закона Алтайского края "исчезнет" статья о прокурорском надзоре за деятельностью АКЗС (ранее было прописано, что надзорный орган следит за соответствием региональных законов федеральным).

Платные — значит платные

Еще один вопрос, который рассмотрит Заксобрание, связан с изменениями, произошедшими в законодательстве на федеральном уровне в 2020 году. Речь идет о проезде по платным магистралям: с 10 января 2021 года в России вступил в силу закон, который вводит наказание за неуплату проезда по платным дорогам. Штраф выпишут в том случае, если вы не оплатили проезд в течение пяти дней после фиксации нарушения. Так, владельцам легковых авто придется заплатить 1,5 тысячи рублей, а водителям грузовиков и автобусов – 5 тысяч рублей.

И хотя платных дорог в Алтайском крае еще нет, закон, регулирующий эту деятельность, депутаты примут уже сейчас.

Больше заслуженных работников

Также на сессии депутаты официально учредят два новых почетных звания — "Заслуженный работник пожарной охраны" и "Заслуженный работник пищевой и перерабатывающей промышленности".

Первое звание намерены учредить для "популяризации профессии пожарного и признания государством и обществом заслуг отличившихся пожарных". Второе – для "признания государством и обществом заслуг работников отрасли переработки сельскохозяйственного сырья и производства продуктов питания".

Такая форма признания заслуг как почетное звание Алтайского края появилась в регионе в 2019 году. Статус "заслуженный" получают артисты, журналисты, дорожники, коммунальщики, врачи, деятели образования, науки, культуры, промышленники, аграрии, экономисты, строители и представители других сфер.

Репортаж с сессии АКЗС читайте на сайте amic.ru 28 января.

Округа вместо районов

Парламентарии (после того как в крае началась административная реформа и появились первые муниципальные округа), теперь введут это название в официальные документы.

Новые варианты наименования органов местного самоуправления и их руководителей будут звучать как "администрация муниципального округа" и "глава муниципального округа". Пока административную реформу поддержали только два муниципалитета в крае – Чарышский и Залесовский районы.

В общей сложности в повестку январской сессии АКЗС внесено 23 вопроса. Среди прочего депутатам предстоит заслушать доклад о деятельности Управления Минюста РФ по Алтайскому краю, утвердить кадровые перестановки в профильных комитетах Заксобрания, назначить мировых судей и др.

Репортаж с сессии АКЗС читайте на сайте amic.ru 28 января.