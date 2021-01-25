Такой день. Томенко об акциях протеста и счастье барнаульцев стоимостью в 138 тысяч

За минувшие сутки в Алтайском крае подтвердили 192 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заражений выросло до 33 911. Скончались еще 15 человек, выздоровели – 176.

Губернатор Виктор Томенко в конце аппаратного совещания прокомментировал протестные акции, которые прошли в городах Алтайского края 23 января. Глава края попросил жителей региона соблюдать спокойствие, а также не допускать втягивания в несанкционированные акции детей.

Из-за аномальных морозов в Алтайском крае отменяют междугородние и межрегиональные автобусные рейсы. В диспетчерской барнаульского автовокзала сообщили, что на данный момент отменено уже 75 выездов.

Эксперты выяснили, сколько бы потребовалось денег среднестатистическому жителю Барнаула для счастья. По данным сервиса по поиску работы SuperJob, жителям краевой столицы хватило бы 138 тысяч рублей.

Вячеслав Киричук избавился от приставки "и.о." и стал начальником управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края. Прежний руководитель структуры Евгений Нечепуренко возглавил Центр управления регионом (ЦУР) в Алтайском крае.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и председатель АКЗС Александр Романенко поздравили жителей региона с Днем российского студенчества. Политики отметили, что студенчество всегда было наиболее активной, интеллектуально развитой и креативной частью общества.