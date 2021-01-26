Джо Байден разрешил трансгендерам служить в армии

Президент США Джо Байден разрешил трансгендерам проходить военную службу в армии страны, сообщает пресс-служба Белого дома.

Соответствующий указ глава государства подписал 25 января. Документ определяет политику, в соответствии с которой любой американец, годный к службе в ВС США, может иметь возможность служить.

"Президент Байден считает, что половая принадлежность не должна быть препятствием для военной службы и что сила Америки заключается в ее многообразии", – подчеркнули в Белом доме.

Напомним, запрет на службу трансгендеров в армии США сняли в 2016 году при президентстве Барака Обамы. Однако в 2017 году его преемник Дональд Трамп вновь его ввел. Документ начал действовать в 2019 году.