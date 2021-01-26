В Алтайском крае сдают усадьбу с домиком на дереве и мотособакой

Фото: avito.ru

В Алтайском крае сдают в аренду усадьбу, расположенную в поселке Черепановском, сообщает "Алтайский портал недвижимости". Она расположена в восьми километрах от Змеиногорска – в Змеиногорском районе. Владелец имущества готов отдать участок в распоряжение за 500 рублей в сутки.

"На ее территории есть маленький домик из бруса прямо на дереве, попасть внутрь которого можно при помощи специальной висячей лестницы, – уточняет издание. – Также одним из фирменных местных развлечений станет катание на мотособаке. Это механическое транспортное средство, представляющее собой сцепку из буксировщика на гусеничном ходу с санями".

Собственник утверждает, что имеется множество способов проведения досуга в усадьбе и неподалеку от нее. В частности, это рыбалка на реке Карболиха, что расположена в шаговой доступности, окунание в прорубь и посещение русской бани.

"На участке площадью 16 соток – несколько гостевых домов с восемью спальными местами, – пояснил он. – Здесь есть вся мебель, техника, включая стиральную машину, утюг, плиту и даже камин".

По словам владельца, усадьба также включает в себя беседку с печью, крытый бассейн, качели, купель, юрту и костровище для посиделок. Объявление размещено на сайте Avito.