Высотный ЖК условно "подожгут" в Барнауле

В ряде городов и районов Алтайского края пройдут тренировочные пожарно-тактические учения. Мероприятия состоятся в среду, 27 января. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону, в качестве объектов выбрали крупные предприятия, места с массовым пребыванием людей, учреждения образования и торговли.
Учения пройдут в следующих городах и районах:
- Барнаул (25-этажный ЖК "Кукурузник", ул. Взлетная, 38);
- Бийск (Бийский технологический институт);
- Алейск (Алейский мясокомбинат);
- Новоалтайск (комбинат "Аврора").
- село Новоегорьевское Егорьевского района (Егорьевский дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов);
- село Алтайское Алтайского района (Алтайская общеобразовательная школа-интернат);
- село Ельцовка Ельцовского района (Межпоселенческий культурно-досуговый, информационно-образовательный центр);
- село Панкрушиха Панкрушихинского района (Панкрушихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов);
- село Бурла Бурлинского района (детский сад "Одуванчик");
- село Завьялово Завьяловского района (Завьяловская средняя общеобразовательная школа № 1);
- село Краснощеково Краснощековского района (администрация Краснощековского района);
- село Романово Романовского района (Романовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей).
В ходе учений сотрудники МЧС отработают алгоритм действий при тушении возгорания. Население просят соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к проведению тренировок.
Комментарии
Кстати!!!
На волне короновируса, все забыли про "Зимнюю вишню" и ту реакцию,которую вызвало это происшествие.
Так вот на выходных были в 4 крупных ТЦ и что-то ради интереса решил проверить пожарные выходы.
Так вот , они везде закрыты.
Опять пожарные и прочие надзорные органы не в курсе.