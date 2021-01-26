Высотный ЖК условно "подожгут" в Барнауле

В ряде городов и районов Алтайского края пройдут тренировочные пожарно-тактические учения. Мероприятия состоятся в среду, 27 января. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС по региону, в качестве объектов выбрали крупные предприятия, места с массовым пребыванием людей, учреждения образования и торговли.

Учения пройдут в следующих городах и районах:

Барнаул (25-этажный ЖК "Кукурузник", ул. Взлетная, 38);

Бийск (Бийский технологический институт);

Алейск (Алейский мясокомбинат);

Новоалтайск (комбинат "Аврора").

село Новоегорьевское Егорьевского района (Егорьевский дом-интернат малой вместимости для пожилых людей и инвалидов);

село Алтайское Алтайского района (Алтайская общеобразовательная школа-интернат);

село Ельцовка Ельцовского района (Межпоселенческий культурно-досуговый, информационно-образовательный центр);

село Панкрушиха Панкрушихинского района (Панкрушихинский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов);

село Бурла Бурлинского района (детский сад "Одуванчик");

село Завьялово Завьяловского района (Завьяловская средняя общеобразовательная школа № 1);

село Краснощеково Краснощековского района (администрация Краснощековского района);

село Романово Романовского района (Романовский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей).

В ходе учений сотрудники МЧС отработают алгоритм действий при тушении возгорания. Население просят соблюдать спокойствие и отнестись с пониманием к проведению тренировок.