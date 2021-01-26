Страх назван одной из причин заражения коронавирусом

Страх и тревожность могут значительно снизить иммунитет. Из-за этого шансы заболеть COVID-19 повышаются в разы. Такое мнение высказал психотерапевт Игорь Салынцев.

"Излишняя тревожность, если ею не заниматься, <…> снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. <…> Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии. Психосоматика может перейти в настоящую болезнь", – приводит слова врача радио Sputnik.

Чтобы снизить уровень тревожности, необходимо не обращать внимания на слухи, изучать только достоверную информацию и сделать прививку от коронавируса. Вакцина не только способна защитить организм, но и может избавить от страха перед заболеванием.

Ранее врач-пульмонолог Александр Карабиненко рассказал, как отличить ковидный кашель от кашля курильщика. По его словам, кашель курильщика – эпизодический, и чаще всего появляется по утрам. "Ковидный" кашель не имеет привязки ко времени.