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"Ничей дворец". Путин открестился от поместья в Геленджике и вызвал новую волну шуток

, ИА "Амител"
"Ничего из того что там указано ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит", – заявил президент

Кадр из мультфильма "Простоквашино"

Владимир Путин прокомментировал расследование Навального о "дворце под Геленджиком", якобы принадлежащем президенту. Он заявил, что не смотрел фильм полностью, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", – цитирует Путина РИА Новости.

Реакция соцсетей не заставила себя ждать.

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Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

Комментарии

26.01.2021 12:10
Ванга

Предвижу зарево попок проплаток из Лахты.

26.01.2021 12:12
- гость -

Ещё раз, хозяин Пономаренко, один из хозяев Шереметьево, не верите, вам в Википедию.

26.01.2021 12:13
- гость -

ИА Панорама как всегда жжот.

26.01.2021 12:16
- гость -

Что то заглохло про дочку Путина от технички. Кураторы поняли, что не взлетит? Или опять поднимут очередной бузе.

26.01.2021 12:22
- гость -

12:16
Да всё взлетело, многие знают про кривоногую уборщицу-миллиардершу. Всё норм, не беспокойся.

26.01.2021 12:42
-гость-

сейчас выйдет депутат Бессарабов и все нам объяснит

26.01.2021 12:44
- гость -

4 дня назад новость на Барнаул ньюс была. Биограф Путина подтвердил: дворец в Геленджике- подарок президенту от олигархов.( название статьи). Почитайте сами, амик ссылки не пропускает. Очень занятная статья и 356 комментариев)

26.01.2021 12:57
Fkt

А кто вообще ему про владению предъявлял. По документам он владелей автомобиля Волга и прицепа Скиф. Кто то поверил в это?

"Ничего тебе не принадлежит. ты живешь по доверенности" Папанов, Берегись автомобиля

26.01.2021 13:14
- гость -

В ноябре 2020 года в населенном пункте Ибах (391 житель) была основана фирма по созданию видеопродукции. Как раз в это время там отдыхал берлинский пациент: бургомистр Ибаха Хельмут Кайзер дважды принимал Навального в ратуше.

1 декабря новоиспеченная фирма получила заказ из Лос-&#8203;Анжелеса и приступила к его исполнению, подключив к работе более 20 человек. На создание фильма ушло более трех недель, причем работа шла в условиях необычайной секретности, о чем проговорился уже помянутый бургомистр Ибаха. 

Роль Сисяна, понятное дело, ограничивалось зачитыванием заготовленного текста, запись которого проводилась в баре только что основанной студии. Бар и вся обстановка фирмы  впечатляют той самой, бьющей в глаза купеческой роскошью, которую "разоблачает" Лехаим.

26.01.2021 13:18
- гость -

26.01.2021 13:14
- гость -

Пруфы в студию!

26.01.2021 13:22
Иsтина

Из фильма смотрел только пролет над зданиями и сооружениями. Закадровый голос выключил, ибо сильно он смахивает на голос тридвараза и мирдверьмяча.
Монтаж интересный. Пролёт немного корявый.
После увиденного мне стало почти понятно что это за объект. Вам не скажу, ибо вы не должны знать правду.
Но это не дворец Путина. Он не настолько бездарен, чтоб иметь в этом месте дворец.
И да, этот комплекс не для проживания одного человека.
А вот тому человеку, который этот фильм озвучивал (по бумажке, с печатью Ми6 или ЦРУ) я б дал лет 300... За измену Родине.
Ну и потом б обменял на когото, более нужного.

26.01.2021 13:24
- гость -

дворец в Геленджике- подарок президенту от олигархов.

судя по созданию бесполетной зоны в 2015 году, интересно за что...

26.01.2021 13:30
- гость -

После увиденного мне стало почти понятно что это за объект. Вам не скажу, ибо вы не должны знать правду.
Но это не дворец Путина

Неужели под каждым кустом винограда тополь или искандер?

26.01.2021 13:30
- гость -

а чё он теряет? всмысле Путин.

26.01.2021 13:36
- гость -

Навальному недолго бегать осталось... Такое не сойдет с рук

26.01.2021 13:36
- гость -

26.01.2021 13:18
А нахрена? Про дворец без особых пруфов зашло..

26.01.2021 13:47
- гость -

А нахрена? Про дворец без особых пруфов зашло..
Т.е. у нас джентельменам принято верить наслово?
Давай тогда пешиисчо...

26.01.2021 14:11
АБОРИГЕН

Только идиоты могут продолжать оправдывать этого "президента".

26.01.2021 14:22
- гость -

Только идиоты могут продолжать думать, что выгони одного, придет другой и перестанет воровать или будет это делать в меньших объемах.
Олигархат на дворе. Влияние и интересы "капиталистов" никуда не денутся и никакие говорящие головы-президенты их настрой не изменят. Менять надо систему. А не гавкать по команде первой шавки карнавальной.
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