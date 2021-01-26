"Ничей дворец". Путин открестился от поместья в Геленджике и вызвал новую волну шуток

Кадр из мультфильма "Простоквашино"
Владимир Путин прокомментировал расследование Навального о "дворце под Геленджиком", якобы принадлежащем президенту. Он заявил, что не смотрел фильм полностью, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", – цитирует Путина РИА Новости.
Реакция соцсетей не заставила себя ждать.
дворец в Геленджике по словам путина: pic.twitter.com/gU5B2cFRIp— still alive (@hey_im_young18) January 25, 2021
НУ ЧТО СЪЕЛИ ЛИБИРАСТЫ? ПУТИН ВСЁ ЧЕСНО РАСКАЗАЛ НЕТ У НЕГО НИКАКОГО ДВОРЦА ЭТО ЖЕ ОЧИВИДНО!!!!— АЙБОЛАТ ТЫХТЫМОВ (@AIBOLATRUSSIAN) January 25, 2021
ТАК ЧТО ЭТО КОГО-ТО ДРУГОГО ДВОРЕЦ МОЖИТ БЫТЬ КАКОГО-ТО ВРАЧА ИЛИ УЧИТЕЛЯ!!!!
НО НЕ ПУТИНА ЭТО ТОЧНО ОН ЖЕ ВСЁ ОБЪЕСНИЛ!!!!
О ,Господи , прав Путин , у него нет никакого дворца в Геленджике!!— Михаил (@mUwr7BPggQTFlON) January 25, 2021
У него дворец ПОД Геленджиком !!!
А то налетели на человека не разобравшись .
Владим Владимирович, вы сказали — это не ваш дворец в Геленджике. Выясните пожалуйста, чей же он? 100 млрд стоимостью, зона — бесполётная, рыбачить в окрестностях нельзя, охраняется ФСО. Проверьте пожалуйста владельца, откуда у него такие возможности, практически, как у вас?— Нейрон (@INeron) January 25, 2021
Разобрались. Дворец в Геленджике построил Навальный для своего видео.— Jim Beamyč® (@JBeamyc) January 25, 2021
- Привет, Ник— Усы Пескова (@Sandy_mustache) January 24, 2021
- Привет, Майк
- Ты уже подкинул Путину дворец в Геленджике?
- Да, Ник. С аквадискотекой и хоккеем в горе, но он всем сказал, что это не его дом!
- Он крепкий орешек, Майк. До связи pic.twitter.com/b3Vg4XHUTX
МОЛНИЯ! Владимир Путин заявил, что никогда не купался в бассейне своего дворца в Геленджике!!! pic.twitter.com/UFwrfDRn5V— Вестник стабильности (@Vestnik_Stab) January 25, 2021
⚡️"Сантехника бюджетная, ёршик пластмассовый. Никакого отдельного цеха для обработки яиц нет": Дмитрий Киселёв провёл ночь во дворце под Геленджиком pic.twitter.com/vajv2IjW4Z— ИА "Панорама" (@ia_panorama) January 25, 2021
Китайский гигантский радиотелескоп FAST, прозванный Небесное око , оказался меньше по размеру и дешевле в строительстве , чем дворец загадочного человека в Геленджике ! pic.twitter.com/JqUnJ4WoHH— ✯Red Kim✯ (@Kim_Chen_Un) January 25, 2021
п*тин сказал что дворец в геленджике ему не принадлежит и никогда не принадлежал лмаоооо 🤡 pic.twitter.com/uWJTzJJjfR— драма квин (@ewlampiaa) January 25, 2021
Песков заявил, что дворец, который нашёл Навальный, не принадлежит Путину. Окей, а чей он? Ничей? Тогда выдайте Навальному, нашедшему ничьё сокровище, 25% от стоимости найденного. Строго по закону.— Бритва Оккама (@RazortongueN1) January 21, 2021
О ДОВЕРИИ— Юрi4💀На САМОвыживании❌🕯Бусины 🖕Циничный Москвич (@moskal196239) January 25, 2021
Чукча (она) приходит к доктору:
- Доктора! Пацему у мене живот растет?
- Голубушка! Так вы же беременны?
- Ни можит быть! Геолога мешок на голова надел — сказал:
НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!
Актуальные темы: Россия
Геленджике
Твитов: 7 102
Жена говорит, эту дачку в Геленджике для Трампа держат. Когда его вывезут подводной лодкой из Флориды.— Васильев старший (@old_akela) January 25, 2021
По интерьеру догадалась.
Несмотря на оглушительный успех фильма Навального про дом-дворец в Геленджике, почему-то Путин, решил его дополнительно прорекламировать. Я не смотрел это кино и не собирался. Но раз главный герой просит, а я люблю фильмы на реальных событиях и персоналий, надо не пропустить игру— 𝑨𝒍𝒊𝒌𝒉𝒂𝒏 (@LOGINGAVTO) January 25, 2021
-Вы Владимир Путин— уважение это who?👁️👄👁️ (@wautmpls) January 25, 2021
-нет
Владимир Путин прокомментировал расследование Навального pic.twitter.com/Y1iv811zVB— Коля Остенбакен (@ostenbaken1004) January 25, 2021
Комментарии
Предвижу зарево попок проплаток из Лахты.
Ещё раз, хозяин Пономаренко, один из хозяев Шереметьево, не верите, вам в Википедию.
ИА Панорама как всегда жжот.
Что то заглохло про дочку Путина от технички. Кураторы поняли, что не взлетит? Или опять поднимут очередной бузе.
12:16
Да всё взлетело, многие знают про кривоногую уборщицу-миллиардершу. Всё норм, не беспокойся.
сейчас выйдет депутат Бессарабов и все нам объяснит
4 дня назад новость на Барнаул ньюс была. Биограф Путина подтвердил: дворец в Геленджике- подарок президенту от олигархов.( название статьи). Почитайте сами, амик ссылки не пропускает. Очень занятная статья и 356 комментариев)
А кто вообще ему про владению предъявлял. По документам он владелей автомобиля Волга и прицепа Скиф. Кто то поверил в это?
"Ничего тебе не принадлежит. ты живешь по доверенности" Папанов, Берегись автомобиля
В ноябре 2020 года в населенном пункте Ибах (391 житель) была основана фирма по созданию видеопродукции. Как раз в это время там отдыхал берлинский пациент: бургомистр Ибаха Хельмут Кайзер дважды принимал Навального в ратуше.
1 декабря новоиспеченная фирма получила заказ из Лос-​Анжелеса и приступила к его исполнению, подключив к работе более 20 человек. На создание фильма ушло более трех недель, причем работа шла в условиях необычайной секретности, о чем проговорился уже помянутый бургомистр Ибаха.
Роль Сисяна, понятное дело, ограничивалось зачитыванием заготовленного текста, запись которого проводилась в баре только что основанной студии. Бар и вся обстановка фирмы впечатляют той самой, бьющей в глаза купеческой роскошью, которую "разоблачает" Лехаим.
26.01.2021 13:14
- гость -
Пруфы в студию!
Из фильма смотрел только пролет над зданиями и сооружениями. Закадровый голос выключил, ибо сильно он смахивает на голос тридвараза и мирдверьмяча.
Монтаж интересный. Пролёт немного корявый.
После увиденного мне стало почти понятно что это за объект. Вам не скажу, ибо вы не должны знать правду.
Но это не дворец Путина. Он не настолько бездарен, чтоб иметь в этом месте дворец.
И да, этот комплекс не для проживания одного человека.
А вот тому человеку, который этот фильм озвучивал (по бумажке, с печатью Ми6 или ЦРУ) я б дал лет 300... За измену Родине.
Ну и потом б обменял на когото, более нужного.
дворец в Геленджике- подарок президенту от олигархов.
судя по созданию бесполетной зоны в 2015 году, интересно за что...
После увиденного мне стало почти понятно что это за объект. Вам не скажу, ибо вы не должны знать правду.
Но это не дворец Путина
Неужели под каждым кустом винограда тополь или искандер?
а чё он теряет? всмысле Путин.
Навальному недолго бегать осталось... Такое не сойдет с рук
26.01.2021 13:18
А нахрена? Про дворец без особых пруфов зашло..
А нахрена? Про дворец без особых пруфов зашло..
Т.е. у нас джентельменам принято верить наслово?
Давай тогда пешиисчо...
Только идиоты могут продолжать оправдывать этого "президента".
Только идиоты могут продолжать думать, что выгони одного, придет другой и перестанет воровать или будет это делать в меньших объемах.
Олигархат на дворе. Влияние и интересы "капиталистов" никуда не денутся и никакие говорящие головы-президенты их настрой не изменят. Менять надо систему. А не гавкать по команде первой шавки карнавальной.