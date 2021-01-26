"Ничей дворец". Путин открестился от поместья в Геленджике и вызвал новую волну шуток

Кадр из мультфильма "Простоквашино"

Владимир Путин прокомментировал расследование Навального о "дворце под Геленджиком", якобы принадлежащем президенту. Он заявил, что не смотрел фильм полностью, так как у него нет времени, но пролистал видеоподборки, которые ему принесли помощники. "Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда", – цитирует Путина РИА Новости.

Реакция соцсетей не заставила себя ждать.

дворец в Геленджике по словам путина: pic.twitter.com/gU5B2cFRIp — still alive (@hey_im_young18) January 25, 2021

НУ ЧТО СЪЕЛИ ЛИБИРАСТЫ? ПУТИН ВСЁ ЧЕСНО РАСКАЗАЛ НЕТ У НЕГО НИКАКОГО ДВОРЦА ЭТО ЖЕ ОЧИВИДНО!!!!

ТАК ЧТО ЭТО КОГО-ТО ДРУГОГО ДВОРЕЦ МОЖИТ БЫТЬ КАКОГО-ТО ВРАЧА ИЛИ УЧИТЕЛЯ!!!!

НО НЕ ПУТИНА ЭТО ТОЧНО ОН ЖЕ ВСЁ ОБЪЕСНИЛ!!!! — АЙБОЛАТ ТЫХТЫМОВ (@AIBOLATRUSSIAN) January 25, 2021

О ,Господи , прав Путин , у него нет никакого дворца в Геленджике!!

У него дворец ПОД Геленджиком !!!

А то налетели на человека не разобравшись . — Михаил (@mUwr7BPggQTFlON) January 25, 2021

Владим Владимирович, вы сказали — это не ваш дворец в Геленджике. Выясните пожалуйста, чей же он? 100 млрд стоимостью, зона — бесполётная, рыбачить в окрестностях нельзя, охраняется ФСО. Проверьте пожалуйста владельца, откуда у него такие возможности, практически, как у вас? — Нейрон (@INeron) January 25, 2021

Разобрались. Дворец в Геленджике построил Навальный для своего видео. — Jim Beamyč® (@JBeamyc) January 25, 2021

- Привет, Ник

- Привет, Майк

- Ты уже подкинул Путину дворец в Геленджике?

- Да, Ник. С аквадискотекой и хоккеем в горе, но он всем сказал, что это не его дом!

- Он крепкий орешек, Майк. До связи pic.twitter.com/b3Vg4XHUTX — Усы Пескова (@Sandy_mustache) January 24, 2021

МОЛНИЯ! Владимир Путин заявил, что никогда не купался в бассейне своего дворца в Геленджике!!! pic.twitter.com/UFwrfDRn5V — Вестник стабильности (@Vestnik_Stab) January 25, 2021

⚡️"Сантехника бюджетная, ёршик пластмассовый. Никакого отдельного цеха для обработки яиц нет": Дмитрий Киселёв провёл ночь во дворце под Геленджиком pic.twitter.com/vajv2IjW4Z — ИА "Панорама" (@ia_panorama) January 25, 2021

Китайский гигантский радиотелескоп FAST, прозванный Небесное око , оказался меньше по размеру и дешевле в строительстве , чем дворец загадочного человека в Геленджике ! pic.twitter.com/JqUnJ4WoHH — ✯Red Kim✯ (@Kim_Chen_Un) January 25, 2021

п*тин сказал что дворец в геленджике ему не принадлежит и никогда не принадлежал лмаоооо 🤡 pic.twitter.com/uWJTzJJjfR — драма квин (@ewlampiaa) January 25, 2021

Песков заявил, что дворец, который нашёл Навальный, не принадлежит Путину. Окей, а чей он? Ничей? Тогда выдайте Навальному, нашедшему ничьё сокровище, 25% от стоимости найденного. Строго по закону. — Бритва Оккама (@RazortongueN1) January 21, 2021

О ДОВЕРИИ



Чукча (она) приходит к доктору:

- Доктора! Пацему у мене живот растет?

- Голубушка! Так вы же беременны?

- Ни можит быть! Геолога мешок на голова надел — сказал:

НИЧЕГО НЕ БУДЕТ!



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Геленджике

Твитов: 7 102 — Юрi4💀На САМОвыживании❌🕯Бусины 🖕Циничный Москвич (@moskal196239) January 25, 2021

Жена говорит, эту дачку в Геленджике для Трампа держат. Когда его вывезут подводной лодкой из Флориды.

По интерьеру догадалась. — Васильев старший (@old_akela) January 25, 2021

Несмотря на оглушительный успех фильма Навального про дом-дворец в Геленджике, почему-то Путин, решил его дополнительно прорекламировать. Я не смотрел это кино и не собирался. Но раз главный герой просит, а я люблю фильмы на реальных событиях и персоналий, надо не пропустить игру — 𝑨𝒍𝒊𝒌𝒉𝒂𝒏 (@LOGINGAVTO) January 25, 2021

-Вы Владимир Путин

-нет — уважение это who?👁️👄👁️ (@wautmpls) January 25, 2021