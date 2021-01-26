Яна Рудковская устроила скандал на юбилее Ольги Бузовой

Известный российский продюсер Яна Рудковская вступила в конфликт с одной из подруг Ольги Бузовой на вечеринке по случаю юбилея певицы, сообщает Telegram-канал издания Super.

Возмущение знаменитости вызвали слова девушки о неискренности отечественного шоу-бизнеса. В ответ Рудковская схватила микрофон и отчитала оппонентку.

"За слова нужно отвечать, а когда вы говорите – думать, о чем вы говорите", – подчеркнула продюсер.

Как ранее писал amic.ru, в середине прошлого года Яна Рудковская унизила певицу Риту Дакоту из-за конкурса с люксовыми сумками, организатором которого стала продюсер и куда была приглашена певица.

Дакота должна была сняться рядом с призами, но их раньше времени отправили блогерам. Тогда певицу попросили пойти в бутик и сфотографироваться там с аналогичными моделями сумок.

После этого с Дакотой связалась Рудковская и заявила, что организатором розыгрыша является она. Продюсер якобы недоумевала, как певица вообще туда попала и наговорила ей таких вещей, от которых Дакота расплакалась.

Напомним, что на прошлой неделе Ольга Бузова заявила о расставании с бойфрендом – блогером Давидом Манукяном, более известным как DAVA. Певица поблагодарила Манукяна за мгновения счастья и попросила своих поклонников не задавать никаких вопросов.