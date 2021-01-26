Врач раскрыл главную опасность курения кальяна

Глава Противоракового общества России, завотделом эпидемиологии и профилактики опухолей НМИЦ онкологии имени Блохина Давид Заридзе назвал главную опасность курения кальяна. Его слова приводит RT.

"Про кальян мы знаем очень мало, и в этом его опасность. Если о вреде курения сигарет, трубки, сигар мы знаем все, знаем, что они приводят к развитию целого букета форм рака. Есть такое мнение, что курение трубки и сигар менее вредно, чем курение сигарет. Это не так", – сказал специалист, подчеркнув, что безопасного курения табака в принципе не существует.

Также медик привел слова телеврача Александра Мясникова, который утверждал, что один сеанс курения кальяна по объему вдыхаемого пара превосходит пачку сигарет. Поэтому Заридзе считает, что курение с помощью таких приборов нужно контролировать как сигареты.

Ранее нарколог назвал способ избавиться от любой вредной привычки. Оказалось, для этого человеку необходимо найти личную мотивацию, которая не связана с "влиянием моды".