Алтайский край остался без главного синоптика

Бывший начальник алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер переехал в Новосибирск. Там он возглавил "Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Люцигер проработал в краевом Гидрометцентре более четверти века, начав с должности инженера в отделе аэрологии. Возглавлял учреждение Люцигер с 2010 года.

Исполняющим обязанности руководителя алтайской метеослужбы назначили Дмитрия Савина. Он более 10 лет работал заместителем начальника Гидрометцентра, отвечал за экономическую деятельность, сообщают "Вести Алтай".