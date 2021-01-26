Алтайский край остался без главного синоптика

Бывший начальник алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер переехал в Новосибирск. Там он возглавил "Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
Люцигер проработал в краевом Гидрометцентре более четверти века, начав с должности инженера в отделе аэрологии. Возглавлял учреждение Люцигер с 2010 года.
Исполняющим обязанности руководителя алтайской метеослужбы назначили Дмитрия Савина. Он более 10 лет работал заместителем начальника Гидрометцентра, отвечал за экономическую деятельность, сообщают "Вести Алтай".
Комментарии
Ну вот, остались мы теперь без Люцифера...
вау у синоптиков то же есть куда расти))))
Хм....ну наши синоптики редко угадывали погоду. может Люцифер мешал.
Все, шо не делается - к лучшему. Аминь
Александр Люцигер имя для человека который несколько букв не выговаривает, прям потеха.
Всегда настроение поднимается , когда он по радио представляется