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Алтайский край остался без главного синоптика

, ИА "Амител"
Александр Люцигер пошел на повышение и переехал в Новосибирск
Александр Люцигер / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Александр Люцигер / Фото: пресс-служба правительства Алтайского края

Бывший начальник алтайского Гидрометцентра Александр Люцигер переехал в Новосибирск. Там он возглавил "Западно-Сибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Люцигер проработал в краевом Гидрометцентре более четверти века, начав с должности инженера в отделе аэрологии. Возглавлял учреждение Люцигер с 2010 года.

Исполняющим обязанности руководителя алтайской метеослужбы назначили  Дмитрия Савина. Он более 10 лет работал заместителем начальника Гидрометцентра, отвечал за экономическую деятельность, сообщают "Вести Алтай".

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Комментарии

26.01.2021 13:15
- гость -

Ну вот, остались мы теперь без Люцифера...

26.01.2021 13:23
- гость -

вау у синоптиков то же есть куда расти))))

26.01.2021 13:24
krash

Хм....ну наши синоптики редко угадывали погоду. может Люцифер мешал.
Все, шо не делается - к лучшему. Аминь

26.01.2021 14:14
- гость -

Александр Люцигер имя для человека который несколько букв не выговаривает, прям потеха.
Всегда настроение поднимается , когда он по радио представляется

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