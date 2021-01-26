В центре Белокурихи построят пятизвездочный отель

Пятизвездочный отель планируют построить центре в Белокурихи рядом с одноименным санаторием, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края в социальной сети "ВКонтакте".

"Ежегодно в Белокурихе отдыхают около 260 тыс. туристов, – проинформировали региональные власти. – При этом в последнее время число туристов, приезжающих на два-семь дней без лечения в санаториях, растет. Спрос на "пять звезд" есть именно среди этих гостей".

Гендиректор по стратегическому развитию курорта Олег Акимов выразил уверенность, что строительство отеля может удвоить турпоток.

Ранее amic.ru писал, что алтайский курорт "Белокуриха-2" ждет инвесторов для строительства новых объектов. В их числе пятизвездочный отель, спа-комплекс на 50 мест, гостиницы, акватермальный комплекс с закрытыми бассейнами, горнолыжные трассы на горе Глухариной и другие.