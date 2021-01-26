В Алтайском крае резко потеплеет до +5°С

В Алтайском крае ближе к концу рабочей недели станет теплее, следует из прогноза синоптиков регионального ЦГМС.

Метеорологи ожидают, что столбики термометров днем 27 января достигнут отметки -3..-8 градусов (в предгорьях – до +2 градусов, в Барнауле – от -3 до -5 градусов), а в последующие дни температура продолжит повышаться. Так, в четверг ожидается -2..-7°C (в предгорных районах до +3°С), а в пятницу и вовсе -1..-6°С (в предгорьях – до +5°С).

Ночи останутся холодными: в ночь на 27 января прогнозируется температура от -23°С до -28°С (в южных районах – от -13°С до -18°С, а в Барнауле – от-24°С до -26°С).

Ранее amic.ru писал, что режим "черного неба" вновь ввели в Барнауле и Бийске. Метеорологи предупредили, что угроза сохранится как минимум до вечера 26 января.