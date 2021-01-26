Жильцам 15 многоквартирных домов Бийска вернули холодную воду

Коммунальщики Бийска устранили аварию на магистрали холодного водоснабжения. Порыв на трубопроводе 300 мм в поселке Химиков произошел накануне днем, 25 января.

Из-за аварии давление оказалось снижено. Жильцам 15 многоквартирных домов организовали подвоз воды.

Утром во вторник, 26 января, аварию устранили, водоснабжение восстановили в полном объеме, сообщает "Бийский рабочий" со ссылкой на пресс-центр городской администрации.

Как уже информировал amic.ru, днем 21 января коммунальная авария произошла в районе улицы Интернациональной и переулка Прудского в Барнауле. Вода залила территорию нескольких домов и почти все пространство за домом. К вечеру того же дня аварию и ее последствия устранили.