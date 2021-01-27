Алтайских школьников приглашают на пробный экзамен по физике в АлтГТУ

АлтГТУ 7 февраля 2020 года проведет для учащихся 11 классов пробный экзамен по физике. Условия проведения максимально приближены к ЕГЭ. Участие бесплатное.

Экзамен пройдет в главном корпусе АлтГТУ по адресу пр. Ленина, 46. Регистрация начнется в 9:00. С собой нужно взять паспорт и две черные гелевые ручки. Также можно принести непрограммируемый калькулятор, линейку.

Записаться на экзамен необходимо до 16:00 3 февраля по электронной почте cpk@agtu.secna.ru, указав фамилию, имя, отчество, школу, класс, e-mail, номер телефона. Подробнее о мероприятии можно узнать по телефонам: (3852) 29−07−37 и +7-906-961-25-17.