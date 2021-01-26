Конора Макгрегора отстранили от боев на полгода

Ирландский боец смешанного стиля, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор отстранен от боев на полгода. Об этом сообщает MMAJunkie.

Спортсмена отстранили по медицинским показаниям. У него подозревают травмы правых большеберцовой и малоберцовой костей. Он сможет вернуться в октагон раньше лишь в том случае, если проблемы со здоровьем окажутся несерьезными и будут быстро устранены.

Напомним, 24 января Конор Макгрегор получил нокаут от американца Дастина Порье в рамках матч-реванша на турнире UFC 257. Теперь на счету Макгрегора 22 победы и пять поражений. Свой проигрыш ирландец объяснил тем, что ему не хватило соревновательной практики. СМИ отмечали, что после боя Макгрегор пришел на пресс-конференцию на костылях.