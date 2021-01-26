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Супермаркет едет к вам. Где и как заказать продукты на дом

, ИА "Амител"
Никуда не нужно ехать: закажите все, что нужно, не вставая с дивана

Чтобы закупить продукты на неделю, особенно для большой семьи, нужно время и силы: обойти супермаркет, донести пакеты до машины, поднять на этаж. Но сейчас активно развивают сервисы доставки продуктов на дом. Всего несколько кликов – и курьеры сами привезут все, что вам нужно. 

Выгодно и быстро

Заказывая продукты в интернете, вы экономите не только время, но и деньги. Можно легко следовать списку покупок, не отвлекаясь на жвачки или шоколадные батончики возле кассы. 

Оформить доставку можно не только домой, но и в любую точку, где намечается застолье. Например, отправляясь на дачу, можно заказать шашлык и другие продукты для пикника. Еще один вариант – доставка в офис. Это удобно, когда намечается корпоративная вечеринка, обед с коллегами или нужно после работы привезти домой продукты, не тратя времени на поездки в супермаркет.

Особенно удобен такой сервис в праздники. В суете обычно мало времени, а в магазинах – большие очереди. Кроме того, самые "ходовые" продукты для праздника быстро раскупают.

Удобно и безопасно

Чтобы сделать заказ, нужно выбрать на сайте необходимые продукты, указать адрес, время и оформить покупку. Специалисты оперативно все соберут и отправят к месту назначения. 

Курьер доставит ваш заказ до двери. Прежде чем подтвердить получение продуктов подписью и оплатить его, внимательно осмотрите все товары. Проверьте соответствие позиций сделанному заказу, сроки годности и целостность упаковки. Если допущена ошибка, тара порвана или продукт просрочен, вы имеете полное право на отказ. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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